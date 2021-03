QuintoAndar: 80% dos contratos de aluguel substituíram o IGP-M na renovação

A piora nas condições da pandemia do coronavírus tem preocupado empresas de diversos setores, mas parece continuar não afetando o mercado imobiliário. Em plena pandemia do coronavírus, o ritmo acelerado de compra e locação de imóveis levou a startup QuintoAndar a planejar um 2021 ainda melhor que o ano passado.

A plataforma de locação e compra de imóveis comemorou a marca de 50 bilhões de reais em ativos imobiliários sob gestão. A cifra reforça a posição da empresa como líder no mercado de locação de imóveis residenciais no Brasil.

"Esse é um marco que representa a recuperação do mercado em que atuamos. Após um impacto forte em março e abril do ano passado, em razão da pandemia, tivemos uma retomada nos meses seguintes, e agora já sentimos que 2021 começou muito aquecido", diz Thiago Tourinho, sócio e diretor do QuintoAndar, em entrevista à EXAME Invest.

A plataforma de imóveis chegou a postergar alguns planos em 2020, como a entrada na região Nordeste, mas agora voltou à plena forma. Além de estrear as operações de locação em Salvador e Recife, o QuintoAndar está chegando a novas cidades do interior paulista e na semana que vem deve começar a operar em Vitória, capital do Espírito Santo.

A inclusão de novas cidades no mapa da plataforma não foi a única mudança recente. Um dos mais importantes passos foi a proposta de troca do indexador dos contratos de alugueis.

Diante de uma alta de mais de 20% do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) em 2020, o QuintoAndar passou a permitir que inquilinos e locadores reajustassem as mensalidades com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu módicos 4,5% no ano passado.

O IPCA reflete de maneira mais realista o aumento do custo de vida do brasileiro e do eventual reajuste de salário. Já o IGP-M disparou por causa do impacto do dólar sobre os custos de matérias-primas no atacado.

A troca é válida tanto para os contratos renovados quanto para as novas locações. "De novembro até fevereiro, mais de 80% dos contratos foram renovados já com a substituição do IGP-M. Parte dos inquilinos migrou para o uso do IPCA e uma minoria acordou algum tipo de meio termo", conta Tourinho.

Embora a medida possa parecer prejudicial para os donos de imóveis em uma primeira vista, o objetivo principal é mitigar a rescisão de contratos e a vacância de imóveis na plataforma. "Nossos imóveis são locados em menos de um mês, em média, o que gera uma economia de condomínio e IPTU para os donos", explica o sócio do QuintoAndar.