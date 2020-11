Quer sucesso no mercado? Estude cada vez mais, recomendam especialistas

Não há atalhos. O estudo e a busca incessante pela informação são caminhos fundamentais para que investidores possam alcançar seus objetivos no mercado financeiro. Foi o que afirmaram Pedro Thompson, CEO da EXAME, e Thiago Salomão, apresentador do podcast Stock Pickers, do InfoMoney, em painel que abriu a edição 2020 da Brasa Talks nesta quarta, 18.

A Brasa Talks é uma conferência promovida pela Brasa, uma associação de estudantes brasileiros no exterior, com o objetivo de discutir temas relevantes para a economia e para o mercado financeiro.

Thompson e Salomão discutiram a importância da informação no ambiente de investimentos e educação financeira no Brasil em meio às transformações do mercado nos últimos anos, como o aumento do número de investidores pessoas físicas na bolsa, a B3. Thompson destacou que o assunto de finanças pessoais tem uma audiência cada vez mais ampla. “Não é um nicho. É algo cotidiano, que faz parte da rotina das pessoas no dia a dia, assim como manter a saúde. É uma necessidade para todas as pessoas”, afirmou.

Questionados sobre como novos investidores podem distinguir informações financeiras confiáveis de outras que podem ter o objetivo de manipulação, os dois especialistas compartilharam sua visão do que entendem ser fundamental.

Thompson destacou o aumento do número de fontes qualificadas que conseguem ter uma linguagem acessível para muitos perfis de investidores. Ele também ressaltou a importãncia de o investidor buscar informações por conta própria. “Estudo é fundamental.”

Salomão também defendeu que o investidor aproveite a disponibilidade de conteúdo na internet para buscar aprender aos poucos sobre o mercado, sempre que possível em fontes primárias de informação, como os sites de relações com investidores das companhias que estão na bolsa.

O apresentador do Stock Pickers também disse encarar de maneira positiva o aumento do número de fontes de informação financeira, elogiando a concorrência cada vez maior. “Isso te exige entregar sempre um conteúdo melhor, a acordar mais cedo e a trabalhar mais para se aprimorar e evoluir”, disse o especialista em finanças pessoais. Ambos concordaram que a busca de informações é uma mudança cultural que veio para ficar, cada vez mais disseminada nos hábitos das gerações mais novas.

“Eu tenho uma crença: as grandes personalidades do mercado, investidores que se sobressaíram, são todos fundamentalistas”, afirmou Thompson. Foi uma referência à análise fundamentalista, que leva em conta a avaliação de indicadores financeiros e setoriais, tendências de negócios etc. para avaliar o valor de uma ação. Ele defendeu que o investidor busque uma variedade de informações sobre como a empresa escolhida como ativo se comporta, citando diferentes variáveis.

Salomão ressaltou que a busca por informações de finanças pessoais ficará facilitada se o investidor gostar do assunto. “Fazer o que você gosta é o mais importante não só para o mercado como para a vida. Busque fazer aquilo de que você gosta. E se é o mercado financeiro, busque informação, as fontes que são qualificadas. Vá atrás”, recomendou.

Revolução silenciosa

Thompson destacou que o país vive um fenômeno conhecido como financial deepening, que é a busca por produtos financeiros mais sofisticados, em decorrência em parte do ambiente de baixas taxas de juros. “Nossa missão é encurtar o caminho para a informação para todo mundo, oferecendo um conteúdo de qualidade que é cada vez mais indispensável”, afirmou.

Os dois especialistas apontaram um amadurecimento da cobertura de finanças no país. O executivo da EXAME deu um exemplo: a eleição de Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos. “Não é mais só a notícia em si. É preciso dizer como isso vai impactar o mercado e os ativos dos investidores que vão ler o conteúdo”, explicou.

Salomão descreveu o fenômeno como uma “revolução silenciosa” em andamento. Apontou a forma como os jornais diários noticiam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa básica de juro no dia seguinte. “Há uma mudança de discurso. Os jornais vão além de dizer como a decisão do Copom impacta a poupança, como costumavam fazer”, exemplificou.