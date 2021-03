Quer saber mais sobre investimentos? Bolsa oferece aulas gratuitas

A B3, bolsa do Brasil, participa da Global Money Week (GMW) e até o dia 28 de março realizará aulas gratuitas sobre investimentos voltadas para jovens de 15 a 21 anos.

A B3 irá transmitir, pela internet, aulas que abordam o mercado de ações, de renda fixa e o Tesouro Direto. As aulas são gratuitas e abertas. Para acompanhar, basta se cadastrar no site da TV B3.

Programação da semana de aulas, com transmissão diária entre as 19h e as 20h:

Dia 24: Conheça o Mercado de Ações

Dia 25: Conheça o Tesouro Direto

Dia 26: Conheça o Mercado de Renda Fixa

.

Além disso, o planejador financeiro Leandro Loiola representa a bolsa na live “Bate papo sobre a B3”, que será transmitida nas redes sociais da CVM no dia 25, às 14h.

O Hub de Educação Financeira da B3 disponibilizará ainda uma trilha educacional com conteúdos específicos para a semana.

Campanha

A Global Money Week é uma campanha mundial de sensibilização para a importância de assegurar que os jovens sejam, desde muito cedo, financeiramente conscientes e adquiram gradualmente conhecimentos, competências, atitudes e comportamentos necessários para tomar decisões financeiras sólidas.

No Brasil a campanha este ano terá o tema "Aprender. Poupar. Ganhar." e é organizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), coordenadora do grupo de trabalho da Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE, entidade líder da iniciativa.

“O número de contas de pessoas físicas na B3 aumentar significativamente nos últimos dois anos e um estudo nos mostrou que os investidores são, em sua maioria, jovens, que começam com valores baixos (pouco mais de R$ 600) e tem uma visão de longo prazo”, afirma Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas da B3.

Desde 2012, a Global Money Week já mobilizou mais de 465 mil atividades, realizadas por 63 mil organizações em 175 países.