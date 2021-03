Quer saber mais sobre dinheiro? Começou a Semana Mundial do Investidor

Começa nesta segunda-feira, 22, a Semana Mundial do Investidor 2021 (Global Money Week) no Brasil. Produzido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no país, o evento terá palestras online sobre organização de finanças e investimentos voltadas para crianças e jovens de até 30 anos e se encerra no domingo, 28.

No site do evento é possível visualizar a agenda oficial com mais de 330 debates gratuitos sobre planejamento financeiro, consumo consciente, introdução aos Investimentos, como investir no futuro, fraudes financeiras e empreendedorismo.

Apesar de ser um dos mais longevos eventos sobre o tema, não houve a campanha no ano passado devido à pandemia. Ela é retomada agora, com foco na resiliência, conta o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) da CVM, José Alexandre Vasco.

"A pandemia tirou milhões de jovens das escolas e pode ter agravado desigualdade educacional, social e econômica. É um público extremamente afetados pelo desemprego agora, e que precisa ter cuidado com o endividamento".

A recomendação da OCDE é de que a educação financeira comece o mais cedo possível. "Algumas ações podem ser tomadas ainda na primeira infância", complementa Vasco.

Além dos debates, durante a semana serão oferecidas orientações por meio de postagens realizadas no blog Penso, logo invisto. A autarquia também irá lançar novas funcionalidades no app CVM Digital, além de novos episódios no Podcast Conexão Jovens e Finanças, do CVM Educacional. Também disponibilizará, no site do evento, materiais para escolas e professores que queiram passar noções financeiras a seus alunos.

A Global Money Week é uma campanha anual de conscientização financeira criada para inspirar crianças e jovens sobre o tema. A iniciativa é organizada pela Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE (OCDE /INFE) e, ao longo de oito edições, foi acompanhada por mais de 40 milhões de crianças e jovens em 175 países.

Além da campanha no Brasil, a CVM também coordena o grupo de trabalho da Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE, entidade líder da campanha.