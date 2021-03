Queda de 10% em ações nos EUA é ‘plausível’, diz Citi

Para Tobias Levkovich, do Citigroup, uma queda de 10% dos índices acionários dos Estados Unidos parece “muito plausível” para mercados equilibrados de acordo com o risco-recompensa.

“Nossa cautela atual reflete vários fatores, que incluem visões muito otimistas, níveis altos de ‘valuation' e momentum de revisão para baixo dos lucros”, escreveu o estrategista-chefe de renda variável para EUA do Citi na terça-feira. Segundo ele, o potencial de ganhos é limitado até mesmo para metas altistas de outros, portanto, uma “postura neutra é realista”.

A meta do Citigroup para o S&P 500 no fim do ano é 3.800 pontos, e a equipe de estratégia espera que o índice seja negociado na faixa de 3.600 a 4.000. O índice de referência fechou em torno de 3.933 pontos na terça-feira, perto de um recorde.

No entanto, Levkovich diz que o nível dos índices acionários dos EUA não reflete uma bolha, e comparações com o início dos anos 2000 não fazem sentido, já que a economia americana está saindo de uma recessão, e não entrando. Além disso, o Federal Reserve não tem perspectiva de subir os juros.

Isso sugere que uma forte onda vendedora no mercado acionário é improvável, disse.

“Embora possa haver um recuo de 10% a 20%, não prevemos um colapso superior a 50%”, escreveu.