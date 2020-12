Queda da aprovação de Bolsonaro; Pix ilimitado? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: aprovação de Bolsonaro cai de 41% para 35%. Entenda

A queda da aprovação e o aumento da desaprovação coincidem com o fim do auxílio emergencial, programado para dezembro

Bolsonaro segue favorito em 2022, mas Ciro e Huck encostam no 2° turno

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, é quem teria mais chances de rivalizar com o atual presidente nas eleições

Pix ilimitado? Não é bem assim: bancos impõem restrições às transações

Maiores instituições financeiras adotam limites de valores para as operações do Pix, a depender do perfil do cliente e do horário da transação

No radar: desemprego americano, OPEP, dólar e o que mais move o mercado

Bolsas da Europa e índices futuros americanos avançam antes de divulgação do dado mais importante do mercado financeiro

Dólar despenca 11% em um mês e mercado já projeta até R$ 4,25

Volta do apetite de investidores internacionais por ativos brasileiros e de emergentes amplia demanda pela moeda brasileira

Prazo para entrar no IPO de Rede D’Or termina hoje; vale investir?

Oferta pública inicial da maior administradora de hospitais privados do Brasil pode movimentar 11,3 bilhões de reais, no 3º maior IPO da história da B3

Boa Vista vai às compras e quer ir além dos feirões de renegociação

Recém-chegada à Bolsa, a Boa Vista anunciou a compra da Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas, por R$ 37 milhões

Conheça a cientista brasileira formada em Harvard pioneira na bioimpressão

Taciana Pereira, que trabalha com bioengenharia nos EUA, fala ao podcast EXAME Inovação sobre o impacto da bioimpressão 3D para a ciência e a Medicina

Essa é uma das empresas por trás do sucesso logístico da Ambev

O desafio da cervejaria era encher o caminhão completamente para fazer entregas em diferentes bares com regularidade

Fundo de previdência até o exterior: Galapagos aposta na evolução do setor

Para Bruno Carvalho, sócio da empresa de investimentos, tendência do mercado é a busca da diversificação no exterior em produtos para a aposentadoria

Dasa anuncia aquisição da rede de hospitais Leforte em SP por R$ 1,77 bi

Após a aquisição, a Dasa passará a ser o maior grupo de prestação de serviços em todos os elos da cadeia de saúde

Alexandre Bratt, diretor comercial da Grand Cru, vira CEO da importadora

O executivo vai comandar uma empresa que deve fechar o ano com 235 milhões de reais de faturamento e um crescimento estimado entre 5% e 10%

Política e mundo

STF faz julgamento que pode permitir reeleição de Maia e Alcolumbre

A pauta é de grande interesse do mercado financeiro, que teme a possibilidade de novos chefes das casas não serem comprometidos com as reformas

Biden pede que a Fauci que faça parte de sua equipe de covid-19

O principal infectologista dos Estados Unidos, o dr. Anthony Fauci, conversou nesta quinta com Biden e sua equipe para preparar o combate ao coronavírus

ONU discute nesta sexta estratégia mundial de combate à covid-19

O encontro extraordinário vem num momento em que o mundo debate como implantar a vacinação em massa em 2021 contra a covid, que já matou 1,5 milhão no mundo

Kelly, do DB: a relação Biden-Bolsonaro será mais pacífica do que parece

Francis Kelly, chefe de Relações com o Governo do Deutsche Bank, avalia que Biden se aproximará do Brasil e da Europa – mas seguirá em embate com a China

Enquanto você desligou…

Como a natureza pode garantir a infraestrutura de saneamento no Brasil

Soluções baseadas na natureza são mais baratas e eficientes do que piscinões e estações de tratamento. Tema será debatido em evento da TNC nesta sexta-feira

Teste de covid-19 e outros exames por drone? Sim, é possível

Instituto Hermes Pardini e a startup Speedbird querem desenvolver a logística de entregas por drones no país

Agenda

Nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de novembro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Frase do dia

“Normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro, é por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem” — Ann Landers.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.

Você realmente sabe como novas vacinas contra a covid-19 afetam seu bolso? Descubra tudo com o maior banco de investimentos da América Latina.