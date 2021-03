Qualicorp e SulAmérica lançam plano de saúde com seguro-desemprego

A Qualicorp, em parceria com a SulAmérica, lança um plano de saúde com seguro contra desemprego.

O benefício assegura ao cliente a manutenção do plano de saúde por até seis meses, em caso de perda do emprego com carteira assinada.

Fundos que rendem e que estão prontos para uma emergência? Temos! Assine a EXAME Research

Caso o cliente precise recorrer ao seguro de proteção, a indenização garante o valor total do plano de saúde, no limite de 6.000 reais por mês.

Para a Qualicorp, o produto gera segurança no atual quadro de crise sanitária. Isso porque a pandemia gera preocupação com o acesso à saúde, assim como efeitos na renda da população.

O novo produto deve ajudar a empresa na retenção do beneficiário em sua carteira.

O plano será testado no mercado por alguns meses, antes da expansão para contratos das demais operadoras de planos de saúde.