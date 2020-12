Quais são os riscos de aplicar em fundos de investimento?

Um fundo de investimento é uma modalidade que reúne recursos financeiros de várias pessoas, chamadas de cotistas, com o objetivo de aplicar esse montante em diferentes ativos, como títulos públicos, moedas, juros, ações, com o objetivo de conseguir uma boa rentabilidade.

Mas como qualquer outra aplicação, os fundos de investimento também têm riscos. Conheça alguns desses riscos dos fundos, antes de investir:

1) risco de crédito, relacionado aos ativos que compõem a carteira do fundo;

2) risco de mercado, relacionado às variáveis do mercado que afetam os ativos do fundo;

3) risco de liquidez, relacionado a prazos e carências para resgate.

Ao investir em um fundo, o investidor também precisa saber que esse tipo de ativo não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e que fundos de investimento também podem ter alta volatilidade e sofrer com a desvalorização das cotas, por causa da marcação a mercado.

Quais são as garantias de quem investe em um fundo?

Um dos fatores que dá segurança para os investidores de fundos é que o fundo tem um CNPJ próprio, que protege o capital investido em casos de problemas financeiros da gestora ou administradora.

E, apesar de não contar com FGC, os fundos são avaliados constantemente por casas de análise e especialistas que fazem dão uma pontuação aos fundos de acordo com sua rentabilidade, volatilidade, nível de risco e outros fatores. Esse processo é chamado de rating e avaliar essas classificações pode ajudar o investidor a tomar suas decisões.