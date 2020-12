Quais os tipos de investimentos em renda fixa?

A renda fixa é uma grande classe de investimentos que reúne diferentes ativos e emissores, do setor privado e público, como instituições financeiras, empresas ou o governo.

As principais categorias de renda fixa são:

CDB RDB CRA CRI Debêntures Fundos de investimento LC LCA LCI Letra Financeira Letra de Câmbio Tesouro Direto

A renda fixa é um investimento recomendado e muito procurado por investidores que preferem conhecer previamente a rentabilidade do ativo e correr poucos riscos. Ele se opõe à renda variável, por exemplo, que não possui uma regra de rentabilidade estabelecida e oferece retornos e riscos maiores.

Tipos de investimento em renda fixa

Existem vários tipos de investimentos em renda fixa. Eles podem ser classificados segundo o modelo de rentabilidade (pré-fixada, pós-fixada e híbrida), a classe de ativo (CDBs, CRA/CRI, LCI/LCA, debêntures e títulos do Tesouro Direto) ou o emissor (banco e instituição financeira, empresa privada ou governo).

Outra forma de aplicar em renda fixa é por meio de um fundo de investimento que investe em ativos de renda fixa, como títulos públicos e debêntures.

Segurança da renda fixa

Alguns investimento em renda fixa são os mais seguros do mercado, porque são cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito). É um fundo privado formado com recursos das próprias instituições financeiras que cobre títulos privados emitidos por bancos, financeiras, sociedades de crédito, companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo associados.

Isso significa que investimentos como CDB, RDB, Letra de Câmbio, LCI, LCA estão protegidos pelo FGC. Por outro lado, CRIs, CRAs, Letras Financeiras, Debêntures e títulos do Tesouro Direto não contam com a proteção do FGC.