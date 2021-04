Procon pede que Caixa identifique ganhador da Mega que não resgatou prêmio

O Procon-SP notificou nesta segunda-feira, 29, a Caixa Econômica Federal sobre o pagamento do prêmio da Mega da Virada, cujo sorteio foi realizado em 31 de dezembro do ano passado. Segundo informações veículas pela instituição, caso o vencedor não retire o prêmio até hoje, quarta-feira, poderá perdê-lo.

Um dos ganhadores, de Aracaju, já sacou os recursos, mas o outro, de São Paulo, ainda não apareceu para resgatar o prêmio. Ou seja: metade da maior bolada já sorteada continua encalhada na Caixa Econômica Federal.

O órgão de defesa do consumidor solicita que a Caixa identifique o ganhador que está cadastrado no sistema e fez o jogo pelos meios eletrônicos e faça o pagamento do prêmio, já que apostas feitas por vias eletrônicas demandam a realização de cadastro e a indicação de cartão de crédito como meio de pagamento.

“Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro. Caso o apostador esteja morto, o prêmio pertence a seus herdeiros. E se a aposta foi feita por meio eletrônico, é dever da instituição financeira informar se não é possível identificar seu autor”, afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Se perder o prazo de resgate, os 162 milhões de reais não voltam para os sorteios, como ocorre com os valores que se acumulam a cada semana quando ninguém acerta as seis dezenas. Nesse caso, os recursos serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).

Embora pareça inconcebível que alguém deixe passar batido uma recompensa tão elevada, a lista dos vencedores que jogam a sorte pelo ralo não é pequena.

De acordo com dados da Caixa, apenas em 2020 outros 311,9 milhões de reais em prêmios foram esquecidos pelos ganhadores. Nos últimos cinco anos, a cifra não resgatada de sorteios da Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal chega a 1,62 bilhão de reais. O prazo de resposta da Caixa expira nesta quarta-feira, 31.

Os números sorteados na Mega da Virada 2020 em dezembro último foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 e 42.