Procon multa Qualicorp em R$ 3 milhões por desrespeitar regra de reajuste

O órgão de defesa do consumidor explica que conforme regra da ANS, além do reajuste anual, os planos podem realizar reajuste por mudança de faixa etária – são dez faixas etárias no total – porém é necessário que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas para que esse aumento, seja permitido.

A multa foi estimada com base no porte econômico da empresa, na gravidade da infração e na vantagem obtida, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A operadora tem direito a apresentar defesa.

Posicionamento

Procurada pela EXAME, a empresa disse: “A Qualicorp esclarece que os reajustes anual e por faixa etária são definidos pelas operadoras, conforme previsão em contrato e regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Na função de administradora de benefícios, a empresa negociou junto às operadoras a aplicação do menor índice de reajuste possível, sempre com foco no interesse dos consumidores. A companhia ressalta que já prestou todas as informações ao Procon-SP e confia que tudo será esclarecido.”