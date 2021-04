Procon anuncia recall de modelos Logan, Sandero, Nova Duster e Amarok

O Procon-SP emitiu um comunicado nesta terça-feira, 6, sobre três recalls envolvendo as marcas Fiat e Volkswagen. Segundo a instituição, as montadoras deverão apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, "inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor."

Logan, Sandero, Duster Oroch e Nova Duster

Duster Oroch números de chassis (não sequenciais) de J382925 até J549677

Nova Duster números de chassis (não sequenciais) de J108199 até J536197

Logan números de chassis (não sequenciais) de L437965 até L446762 e de J427779 até J550575

Sandero números de chassis (não sequenciais) de L433060 até L446233 e de J390092 até J625571

No comunicado a empresa informa ter detectado uma não conformidade no componente interno do cilindro de ignição que poderá causar perda da dirigibilidade devido a uma aceleração ou desaceleração inesperada do veículo. Em casos extremos, pode ocasionar acidente com possível lesões graves e/ou fatais aos ocupantes.

Nova Duster

O Procon-SP orienta os consumidores sobre seus direitos, no que diz respeito ao recall de veículos modelo Nova Duster, fabricados entre 10/2 a 20/7/2020, com números de chassis de J106478 até J536311. A Renault do Brasil S.A. No comunicado a empresa informa que devido a uma não conformidade no tubo do ar-condicionado pode ocorrer um contato com o tubo de combustível causando vazamento do mesmo e, em casos extremos, poderá ocorrer acidente com possível lesões graves e/ou fatais aos ocupantes.

Amarok

O Procon-SP orienta os consumidores sobre seus direitos, no que diz respeito ao recall de veículos modelo Amarok, fabricados entre 19/8/2016 a 1/6/2020, com números de chassis de HA002152 até LA021931. No comunicado a empresa informa ter detectado possibilidade de soltura do estepe devido à ruptura do sistema de fixação do estepe. Se a soltura ocorrer na via poderá causar acidentes com danos materiais e lesões físicas graves ou fatais aos ocupantes e a terceiros.

O que fazer