Pregão na B3 passará a fechar mais cedo a partir de segunda-feira; veja o novo horário

Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, o pregão na B3 passará a encerrar mais cedo a partir desta segunda-feira, 15. As ações serão negociadas das 10h até às 17h. Até esta sexta-feira, o fechamento do mercado à vista ocorria às 18h. Já o after-market passará a funcionar das 17h30 às 18h.

A mudança ocorre para evitar lacuna com o fechamento do mercado acionário americano. No dia 14 de março, acontece o início do horário de verão nos EUA, com isso a diferença entre Nova York e São Paulo passará das atuais duas horas para uma hora. No horário de Brasília, a Bolsa americana, até hoje, abria às 11h30 e encerrava as negociações às 18h. A partir de segunda, abrirá às 10h30 e fechará às 17h.

O horário estendido no mercado à vista da B3, com o fim das negociações às 18h, estava em funcionamento desde o dia 3 de novembro do ano passado.

A negociação no mercado futuro segue inalterada. Os contratos futuros de Ibovespa são negociados das 9h às 17h55, enquanto os futuros de dólar vão das 9h às 18h.

Confira abaixo como fica o horário de funcionamento da Bolsa brasileira a partir de segunda: