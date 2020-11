Preços sobem até 15% antes da Black Friday, aponta pesquisa 

Uma pesquisa realizada pelo site JáCotei apontou que no Brasil há uma tendência no aumento de preços com a aproximação da Black Friday. O site comparador de preços analisou as ofertas durante 53 dias, entre os dias 27 de setembro a 18 de novembro, e constatou aumento médio de 5% no valor dos produtos.

Ao analisar as categorias, o maior aumento foi registrado no segmento ar condicionado (15,7%), em seguida climatizador de ar (14,7%), fritadeira sem óleo (10,8%), micro-ondas (8,4%) smartphone (2,8%), lavadora de roupas (2,7%) e fogão (1%).

Mas nem todos os segmentos registraram queda nos preços. Entre eles estão: geladeira (2,7%), notebook (2%) e TV (0,9%). Veja tabela abaixo:

Categoria Variação de Preço (27/09 a 18/11) Smartphone 2,80% Ar condicionado 15,70% Televisão -0,90% Geladeira -2,70% Notebook -2,00% Lavadora de Roupas -2,70% Microondas 8,40% Fritadeira sem óleo 10,80% Climatizado de ar 14,70% Fogão 1% Variação média 5%

“Esse ano, por conta do distanciamento social, a Black Friday terá muito mais espaço no cenário digital e para o consumidor não cair em golpes é preciso cautela e pesquisar os preços antes de comprar. Essa pesquisa mostra que, mesmo em ano de pandemia, os preços continuam aumentando nessa época” afirma Antônio Coelho, presidente do JáCotei.