Preços do petróleo caem 7% com alta do dólar e tem 5º dia seguido de queda

Os preços do petróleo operavam em forte queda nesta quinta-feira, 18, na quinta sessão consecutiva de baixa, devido a um dólar mais forte, um aumento adicional nos estoques da commodity e de combustíveis nos Estados Unidos e com o peso da sempre presente pandemia de covid-19.

O petróleo Brent, referência para os preços no Brasil, recuava 7,31% às 15h45, enquanto o petróleo WTI, dos Estados Unidos, caía 7,43%. Ambos os contratos caminham para o menor fechamento desde 3 de março. Os cinco dias de queda da commodity também marcariam a mais longa sequência de perdas para o barril nos Estados Unidos desde fevereiro de 2020 e para o Brent desde setembro do ano passado.

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) disse na quarta-feira que não espera que os preços do petróleo entrem em um superciclo — um longo período de alta para bem além das tendências de longo prazo.

"A retórica do superciclo do petróleo está finalmente tendo um choque de realidade. O sentimento negativo veio por dúvidas na Europa sobre a vacina da AstraZeneca, e se consolidou pela alta de quase 2,4 milhões de barris nos estoques de petróleo dos Estados Unidos", disse Louise Dickinson, analista de petróleo da Rystad Energy.

Dados do governo americano na quarta-feira mostraram que os estoques da commodity no país avançaram por quatro semanas consecutivas após o severo clima frio no Texas e na parte central do país em fevereiro, que culminou no fechamento de refinarias.

Já a forte alta no valor do dólar após reunião do Fed nos Estados Unidos também contribuiu para a queda dos preços, assim como a desaceleração de alguns programas de vacina e as perspectivas de mais medidas para controle do vírus, que poderiam reduzir projeções de recuperação na demanda por combustíveis.