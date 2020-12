Os carros seminovos e usados tiveram aumento de preços maior que os 0 km em novembro, é o que mostra o Monitor de Variação de Preços da KBB Brasil. Segundo o estudo, a alta de preços dos carros 0 km até aos usados – veículos com até 10 anos – em novembro, foi menor que em outubro, mas superior à média de 2019, que foi negativa.

Os seminovos – veículos até 2017 – foram os que apresentaram maior alta, 0,98%. Dentro desse grupo, os carros com ano modelo 2020 tiveram um aumento de 1,57% em novembro, diferente da média de 2019, onde os preços diminuíram -1,87%.

Entre os veículos 0 km, o aumento médio em novembro foi de 0,41%, menor que o 0,61% apurado em outubro. O estudo sinaliza que essa queda da valorização entre os dois últimos meses, demonstra uma desaceleração do aumento de preços de veículos 0 km, mas ainda está longe da média negativa de 2019, que chegou a -0,27%.

Os usados – veículos até 2010 – em média tiveram aumento de 0,70% em novembro. Vale destacar os veículos com ano modelo 2013 e 2014, que despontam dos demais ao demonstrar valorização superior à observada em outubro, com 1,09% e 1,10% de aumento médio, respectivamente. Outro ponto a se destacar, é que os usados foram o único grupo que teve alta de preços em todas as categorias de veículos analisados pelo monitoramento da KBB.

O levantamento aponta que o aumento de preços podem ocorrer por diversos fatores, por isso não é possível apontar a causa. Porém, a KBB concluiu que o mercado está aquecido. Conforme dados da Fenauto, associação de revendedores de veículos, o mês de novembro, por exemplo, também superou os números do mesmo mês de 2019, com alta de preços de 15,9%, segundo a entidade, fenômeno que já ocorreu em outubro.

Confira a comparação da variação de preços:

IDADE OUTUBRO/20 NOVEMBRO/20 MÉDIA 2019 0KM 0,61% 0,41% -0,27% SEMINOVOS (ATÉ 2017) 1,54% 0,98% -0,79% USADOS (ATÉ 2010) 0,88% 0,70% -0,75%

A edição de novembro do Monitor de Variação de Preços do KBB Brasil analisou 18.804 versões de veículos à venda no mercado, considerando todas as marcas e categorias, com idades entre 2010 até os 0 km atuais.