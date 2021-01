Preço dos imóveis residenciais sobe 3,67% em 2020

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou 2020 em alta nominal de 3,67%. Segundo dados do Índice Fipezap, trata-se do primeiro crescimento registrado desde 2016. O levantamento monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 50 cidades sendo 16 capitais.

Apesar da alta registrada, uma vez confirmada a variação esperada dos preços ao consumidor (após a divulgação do IPCA/IBGE), que é de 4,38%, o preço médio de venda de imóveis residenciais encerrará o ano com queda de 0,68%, em termos reais.

Individualmente, à exceção de Recife, onde o preço médio de venda residencial apresentou queda de 0,38% no ano, as demais capitais registraram avanço no período, destacando-se as variações observadas em: Brasília (9,13%), Manaus (8,76%), Curitiba (8,10%), Maceió (7,90%), Vitória (7,49%), Florianópolis (7,02%) e Campo Grande (5,91%). Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os preços médios de venda do segmento residencial encerraram o ano com altas acumuladas de 3,79% e 1,60%, respectivamente.

Ao analisar apenas os dados de dezembro, o preço subiu 0,46%. Comparativamente, a variação mensal do índice foi inferior ao comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mês (+1,22%), segundo expectativa publicada no último Boletim Focus do Banco Central do Brasil.

Preço médio

Em dezembro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.486 reais por metro quadrado.

Dentre as capitais monitoradas, as que registraram o preço de venda mais elevado no último mês foram: Rio de Janeiro (R$ 9.437/m²), São Paulo (R$ 9.329/m²) e Brasília (R$ 7.985/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por metro quadrado no último mês, destacaram-se: Campo Grande (R$ 4.376/m²), Goiânia (R$ 4.483/m²) e João Pessoa (R$ 4.515/m²).