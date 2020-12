Preço de imóveis residenciais segue em alta, diz FipeZap

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou o mês de novembro com crescimento de 0,45%, abaixo da inflação medida pelo IPCA no mês, de 0,62%. É o que aponta o Índice Fipezap, que monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais brasileiras.

De acordo com o levantamento, uma vez confirmada a variação esperada dos preços ao consumidor (após a divulgação do IPCA/IBGE) o preço médio de venda de imóveis residenciais encerrará o mês de novembro com queda de 0,17%, em termos reais.

Individualmente, à exceção de Campo Grande (-0,07%) e Belo Horizonte (-0,08%), onde os preços permaneceram praticamente estáveis, as demais capitais monitoradas pelo Índice FipeZap apresentaram elevação do preço médio de venda de imóveis residenciais no último mês, destacando-se as variações registradas em: Manaus (+1,23%), Recife (+1,22%), Curitiba (+1,06%), Vitória (+1,05%), Maceió (+1,04%), Goiânia (+0,97%) e João Pessoa (+0,94%). Em São Paulo e no Rio de Janeiro, municípios com maior peso na composição do Índice FipeZap, a variação nominal registrada em novembro foi de +0,31%.

No acumulado de 2020, o Índice FipeZap acumula alta nominal de 3,21%, ante variação de +2,85% esperada para o IPCA/IBGE nesse período. Já em 12 meses, o Índice acumula um avanço nominal de 3,19%.

Preço médio

Em novembro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.455 reais o metro quadrado entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap.

Dentre as capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, Rio de Janeiro apresentou o preço de venda mais elevado (R$ 9.409/m²), seguida por São Paulo (R$ 9.294/m²) e Brasília (R$ 7.988/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por m² no mês, incluem-se: Campo Grande (R$ 4.339/m²), Goiânia (R$ 4.446/m²) e João Pessoa (R$ 4.473/m²).

