Preço da prata dispara com furor de daytraders do Reddit

Os investidores do fórum Reddit descobriram a prata, mineradoras de prata, e ETFs relacionados ao ativo. Como resultado, o preço do metal disparou no mercado nesta quinta-feira, 28.

A prata à vista subiu até 6,8%, o maior salto desde agosto. O IShares Silver Trust, maior instrumento negociado em bolsa lastreado no metal, subiu até 7,2%, o maior ganho intradiário desde agosto.

“A mania GameStop/AMC/Reddit está se espalhando para a prata e impulsionando o ouro”, disse Bob Haberkorn, estrategista sênior de mercado da RJO Futures, por telefone. “Isso não se baseia em nenhum evento global, são apenas pessoas trocando mensagens e colocando todas as suas armas nos mercados de metais preciosos.”

No caso da GameStop, um grupo de usuários do fórum online Reddit conseguiu mudar a trajetória das ações da varejista e causar perdas a investidores tradicionais do mercado financeiro, que ultrapassaram 1 bilhão de dólares em um único pregão.

Na tarde de hoje, a First Majestic Silver foi citada como alvo no fórum e disparou até 39% em Nova York em meio a um frenesi de investidores alimentado em salas de bate-papo da internet.

Os mercados de opções subiram, com os operadores vendo amplos spreads de compra/venda nos contratos de ETF e Comex.

Os investidores estão procurando comprar opções de prata por meses, de acordo com Haberkorn. “Estamos vendo aumentos de preços inacreditáveis em opções que normalmente não valeriam nada neste momento”, disse ele.