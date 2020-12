Prazo para entrar no IPO de Rede D’Or termina hoje; vale investir?

Nesta sexta-feira, 4, encerra o período de reserva para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Rede D’Or. No preço médio da faixa indicativa, a maior administradora de hospitais privados do Brasil, pode chegar ao mercado avaliada em 112,4 bilhões de reais, o que a colocaria em um grupo de apenas nove empresas, atualmente, com valor de mercado superior a 100 bilhões de reais no Brasil, sendo elas: Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Santander Brasil, Ambev, Magazine Luiza, B3 e WEG.

No ponto médio da faixa indicativa, em 56,63 reais, a companhia pode levantar 11,3 bilhões de reais com a oferta de ações, considerando o lote adicional e suplementar (que levaria a uma distribuição total de 199.664.607 papéis da empresa). Com essa captação, o IPO do grupo ficaria atrás apenas da listagem da BB Seguridade, em 2013, que levantou 11,475 bilhões de reais, e Santander, em 2009, que movimentou 13,182 bilhões de reais.

A faixa indicativa de preço vai de 48,91 reais a 64,35 reais. A precificação da oferta está prevista para o dia 8 de dezembro, com início de negociação na B3 em 10 de dezembro, sob o código RDOR3.

Um dos motivos do negócio ser badalado já na largada é a história de crescimento promovida pela família Moll, acionista controladora da Rede D’Or. A empresa viu sua receita líquida saltar de 4,9 bilhões de reais em 2014 para 13,3 bilhões de reais em 2019 (+167%), com a geração operacional de caixa (Ebitda) indo de 869,3 milhões de reais para 3,5 bilhões de reais (+300%) no mesmo período. Na esteira dessa expansão, uma estratégia agressiva de aquisições, que continua no radar da companhia. Desde 2007 até 16 de novembro, quando divulgou o prospecto preliminar da oferta, foram 39 aquisições de hospitais.

Mas não para por aí. No dia 18 de novembro, a empresa anunciou a compra do Hospital América, em Mauá, região metropolitana de São Paulo; e, ontem, do Hospital de Clínicas Antônio Afonso, em Jacareí, interior de São Paulo.

De olho em um mercado ainda altamente fragmentado no Brasil — os cinco maiores players independentes de hospitais do Brasil detinham menos que 4% dos leitos do país em conjunto ao fim de setembro de 2020 — , a companhia mira, com a captação agora, mais aquisições.

Dos recursos que serão levantados na oferta, que será exclusivamente primária (quando o dinheiro vai direto para o caixa da empresa), metade será destinada para a compra de novos ativos; a outra parte irá para crescimento orgânico, com a construção de hospitais e ampliação das instalações já existentes.

No portfólio, a companhia possui mais de 50 hospitais próprios, presente em nove regiões metropolitanas do país. Para efeito de comparação, a Hapvida, terceira maior rede de hospitais privados, conta com 21 hospitais e 3.000 leitos, ou 40% e 30% da rede ofertada pela empresa.

Vale a pena entrar no IPO da Rede D’Or?

Embora longe de ser uma barganha, a Eleven Financial indica entrar no IPO da Rede D’Or até o meio da faixa indicativa — ou seja, se a precificação sair até 56,63 reais por ação –, acreditando essa é uma oportunidade singular de exposição ao único ‘pure play’ no setor de saúde no Brasil.

Em relatório de início de cobertura, os analistas da casa, liderados por Carlos Daltozo e Daniela Bretthauer, têm como preço-alvo para o papel RDOR3 81,00 reais, o que implicaria um potencial de valorização de 43% frente ao ponto médio da faixa.

Eles comentam que, considerando o preço médio, os múltiplos de Rede D’Or representam um prêmio substancial em relação à média do setor no Brasil e até mesmo em relação a pares como NotreDame Intermédica e Hapvida. No entanto, acreditam ser justificado, dado maior expectativa de crescimento composto de Ebitda e lucro líquido para a companhia no período, retornos maiores e pelo fato de ser um puro case no segmento hospitalar.

Por outro lado, a Suno Research, que também analisou a oferta, aponta que, embora seja uma grande empresa, com bons históricos de resultados e perspectivas de crescimento, o preço de Rede D’Or está esticado. Para Tiago Reis, fundador da casa de análise de ações, que assina o relatório, mesmo usando premissas extremamente otimsitas nos cálculos, não vê um valor justo que contemple a margem de segurança adequada para a realização de um investimento. “Continuaremos acompanhando o case, mas, no momento, preferimos ficar de fora do IPO”. comenta.

Os investidores pessoa física que quiserem participar da oferta estarão sujeitos a “lock-ups” (prazo em que o investidor precisa segurar a ação da empresa) de 40 dias para o segmento de varejo (com aplicação entre 3 mil e 1 milhão de reais) e 50 dias para private (entre 1 milhão e 10 milhões de reais). No entanto, o “lock-up” não é obrigatório, o investidor que escolhe se deseja entrar na oferta com ou sem o bloqueio. Quem aceita a restrição tem prioridade na alocação dos papéis e caso a demanda seja muito alta por esse ativo sofre também um rateio menor.