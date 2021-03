Powell diz que inflação, se ocorrer, 'não será grande nem persistente'

Da Redação com Estadão Conteúdo

Por Da Redação com Estadão Conteúdo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou em audiência na Câmara dos Estados Unidos nesta terça-feira, 23, que a autoridade monetária americana está fortemente comprometida com seu mandato de máxima geração de empregos e "meta de inflação de 2% ao longo do tempo".

Powell ressaltou que um processo inflacionário nos Estados Unidos pode ocorrer no curto prazo, sobretudo por fatores estatísticos, mas "não será grande nem persistente".

Ele apontou que o Fed "tem ferramentas" para lidar com aumentos excessivos de índices de preços e vai "utilizá-las de forma apropriada, se for necessário".

As declarações, portanto, voltam a passar a mensagem de que o Fed não pretende nem subir a taxa de juro — no intervalo vigente de zero a 0,25 ponto percentual — nem retirar outros estímulos monetários, como a compra de títulos. E isso é notícia positiva para o investimento em ações, desde que a inflação não suba demais — nem os juros de longo prazo, definidos pelo mercado.