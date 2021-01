Posse histórica de Biden; Jack Ma reaparece e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Copom, posse de Biden e o que mais move o mercado

Mercado internacional segue em tom de otimismo na expectativa de mais estímulos nos EUA

Vacina da Pfizer funciona contra variante do coronavírus, diz estudo preliminar

A pesquisa, que ainda não passou pela revisão dos pares mostrou que “nenhuma diferença biológica foi encontrada na atividade de neutralização do vírus”

Diretor do Butantan pede que Bolsonaro tenha dignidade para agilizar envio de insumos da China

Há incertezas sobre o que vai acontecer quando as doses da CoronaVac acabarem no Brasil, que com 211,8 milhões de habitantes, já soma mais de 211 mil mortos pela pandemia

Fim do mistério? Bilionário Jack Ma é visto pela primeira vez após desaparecimento

O bilionário chinês Jack Ma não era visto em público há três meses em meio à crescente pressão da China sobre o gigante e-commerce

Tupy: decisão do Cade sobre aquisição pode levar ação a subir 50%

Empresa industrial de ferro fundido tem potencial de forte valorização se conseguir reverter parecer do Cade que recomenda reprovação de compra da Teskid

Startup Favo, que reinventa o mercado de bairro, recebe aporte de R$ 35 milhões

A empresa faz venda porta em porta de produtos de supermercado e quer substituir as mercearias de esquina. Entenda o potencial que os fundos viram neles

Resultado da P&G mostra se consumidores ainda estocam papel higiênico

A expectativa é de uma receita de 19,15 bilhões de dólares para a dona dos produtos para cabelo Pantene e da lâmina de barbear Gillette, alta de mais de 5%

Política e mundo

Apesar da crise na saúde, governistas agem contra convocação do Congresso durante recesso

Aliados do governo querem barrar a convocação de uma comissão representativa do Congresso para discutir questão das vacinas contra a covid-19

PGR diz que cabe ao Congresso analisar “eventuais ilícitos” de cúpula da República na pandemia

Recentemente houve um aumento da pressão para que se apure a eventual responsabilidade do presidente Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento à pandemia

Índia inicia exportações de vacinas da covid-19, mas deixa Brasil de fora

Governo brasileiro espera a importação de 2 milhões de doses da vacina da Índia, mas não há ainda confirmação de quando as doses serão enviadas

Trump perdoa 73 pessoas em seu indulto, entre elas Steve Bannon e engenheiro que roubou dados do Google

Em seu indulto presidencial, no último dia de mandato, o presidente Donald Trump perdoou o criador do site Breitbart e o engenheiro Anthony Lewandowski, acusado de roubar dados do Google para a Uber

As 4 coisas que podem efetivamente mudar no governo Biden — e o que não muda

A diferença no discurso entre Donald Trump e Joe Biden é quase radical. Mas é em alguns setores que a nova direção democrata ficará mais nítida

Quanto do muro de Trump realmente foi construído na fronteira?

O muro na fronteira com o México tem 452 milhas, ou pouco mais de 730 quilômetros de extensão, de acordo o Controle de Fronteira dos Estados Unidos

Como a ciência americana deve ficar sob os cuidados de Biden

“Os cientistas vão assegurar que tudo que estamos fazendo é baseado na ciência, em fatos e na verdade”, afirmou o presidente eleito

O que é a lei que regula gigantes de tecnologia que tanto Trump quanto Biden querem revogar

Mudanças na lei que regula as redes sociais é dos poucos assuntos que Trump e Biden concordam

Como a posse de Biden pode disseminar a agenda ESG

Democrata já está sendo chamado de “presidente verde” e deve adotar medidas para impulsionar o setor de energias limpas

Enquanto você desligou…

Netflix bate recorde de 200 milhões de assinantes em meio à pandemia

A gigante do streaming ganhou 37 milhões de clientes somente em 2020

Fiocruz adia entrega de vacina de Oxford para março após atraso de insumos

Inicialmente, a fundação esperava entregar o primeiro 1 milhão de doses da vacina entre 8 a 12 de fevereiro

Jovens trabalhadores da China trocam a jornada “9-9-6” por “pegar peixe”

A Geração Z da China está começando a se rebelar contra a cultura workaholic do país. Uma nova filosofia vem ganhando força na pandemia – e mudar pra sempre o país

DuckDuckGo: como funciona o rival do Google que não coleta dados

A empresa já chegou a colocar um anúncio em frente ao prédio do Google

Cientistas alemães fazem ratos paralisados voltar a andar

Através da engenharia genética, os ratos paralisados voltaram a andar em até 3 semanas

Agenda

Nesta quarta-feira, acontece a posse de Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos e da democrata Kamala Harris como vice. Na Europa, tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

