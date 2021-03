Portabilidade de financiamento de imóvel reduz parcela em até R$ 1.500

Quem financiou um imóvel em períodos de alta da taxa básica de juros do país, a Selic, tem direito à portabilidade de crédito e pode economizar até R$ 1.500 nas parcelas mensais de imóveis de até R$ 800 mil. No montante final do contrato, a economia pode chegar a quase R$ 240 mil. Os dados são de um levantamento realizado pela plataforma de crédito imobiliário Melhortaxa.

A simulação levou em conta as taxas praticadas pelos bancos no mês de fevereiro e simulou oito cenários para imóveis nos valores de R$ 450 mil e R$ 800 mil. A fintech comparou o antes e o depois da portabilidade para outra instituição financeira, utilizando como parâmetros contratos fechados entre maio de 2015 e maio de 2018.

Os resultados revelam o relevante impacto que a migração de dívida pode ter no orçamento doméstico e reforçam o bom momento para recorrer ao mecanismo – com a taxa média de crédito imobiliário efetivamente praticada pelos bancos abaixo de 7%, segundo a Melhortaxa, e a Selic a 2% ao ano. É uma grande diferença para quem assinou contrato em 2016, por exemplo, quando os juros imobiliários dispararam para 10,77%, enquanto a Selic rondava o patamar entre 13% e 14%.

De acordo com a simulação feita pela fintech, a portabilidade de um crédito tomado em 2016 com a taxa a 10,77% permitiria uma redução para até 6,99%, dependendo do perfil do cliente e do imóvel. Com isso, o valor da mensalidade das parcelas cairia de R$ 3.701 para R$ 2.809 para um imóvel comprado por R$ 450 mil. Veja abaixo os resultados:

Simulação de condições de financiamento de imóvel de R$ 450 mil, da MelhorTaxa Simulação de condições de financiamento de imóvel de R$ 450 mil, da MelhorTaxa

No mesmo período, para um imóvel no valor de R$ 800 mil, a parcela passaria de R$ 6.560 para R$ 4.975, com uma economia no montante final de cerca de R$ 238 mil. Confira:

Simulação de condições de financiamento de imóvel de R$ 800 mil, da MelhorTaxa Simulação de condições de financiamento de imóvel de R$ 800 mil, da MelhorTaxa

Alta da Selic

E quanto ao aumento da taxa Selic anunciado na última reunião do Copom? Paulo Chebat, CEO da Melhortaxa no Brasil, acredita que os juros do financiamento imobiliário devem seguir na mínima histórica, não descartando inclusive mais um corte, o que aqueceria ainda mais a portabilidade.

“No final do dia, os bancos não repassaram toda a queda da taxa Selic para o crédito imobiliário e, no momento concorrencial em que estamos, seria muito custoso subir os juros. Portanto, acredito que não veremos alta neste ano. Talvez até um pouco mais de queda, porque a concorrência segue muito acirrada”, aposta o executivo.