Por que o setor de cannabis não é a próxima GameStop

As empresas norte-americanas de cannabis dispararam de valor nos últimos dias - antes de despencar na quinta-feira - à medida que fóruns do Reddit por trás de um mês de negociações frenéticas no mercado de ações aumentaram o interesse em um setor que prosperava por expectativas de descriminalização.

No entanto, o investimento nas maiores empresas do setor, apelidadas de Gang Weed pelos usuários do WallStreetBets do Reddit, difere substancialmente do realizado na GameStop e em outras varejistas envolvidas no 'short-squeeze' do mês passado.

POR QUE CANNABIS?

As ações de maconha vêm subindo há meses, alimentadas por medidas estaduais em direção à descriminalização nos Estados Unidos e, desde novembro, por expectativas de que o presidente Joe Biden buscará afrouxar as proibições federais da maconha.

Com os democratas também assumindo o controle do Senado, o líder da maioria Chuck Schumer prometeu na semana passada tornar a questão uma prioridade.

A descriminalização federal permitiria uma movimentação interestadual de produtos de cannabis, tornando possível para as empresas começarem a operar de forma semelhante à indústria do álcool.

Ao mesmo tempo, bancos e outras instituições financeiras, antes limitadas pela proibição federal, poderão trabalhar com empresas de maconha, dando à indústria acesso ao financiamento tão necessário.

No entanto, especialistas alertam contra o excesso de entusiasmo e dizem que as mudanças reais podem exigir a legalização total.

FOCO NO CANADÁ

Por enquanto, nenhum produtor de maconha dos EUA foi autorizado a se listar em uma bolsa dos EUA e os fundos de investimento e mútuos com sede nos EUA têm evitado em grande parte investir em produtores listados no Canadá.

Como resultado, em contraste com a GameStop, cujas ações eram detidas por grandes instituições financeiras dos EUA, as empresas que viram um salto em suas ações na semana passada tendem a pertencer a uma gama muito mais diversificada de pequenos fundos de hedge, investidores e investidores de risco.

O maior investidor da Sundial Growers, por exemplo, é o fundo hedge Hudson Bay Capital, com uma pequena participação de 1,26%, segundo dados da Refinitiv. Nenhuma outra instituição detém mais do que 1% de suas ações.

Isso significa que a recuperação até agora provavelmente já foi impulsionada por pequenos - ou "investidores de varejo".No WallStreetBets do Reddit, Sundial, Tilray e Aphria foram as três ações mais discutidas na quarta-feira, de acordo com uma contagem regular do número de menções.