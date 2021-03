PIS/Pasep será pago nesta semana; veja quem tem direito ao dinheiro 

O governo federal e a Caixa anteciparam o pagamento do abono salarial 2020/2021 para os trabalhadores nascidos em maio e junho. Desta maneira, os trabalhadores receberão o dinheiro na próxima terça-feira, 9. Anteriormente, o dinheiro seria pago a partir do dia 17 de março.

Segundo a Caixa, mais de 7,5 milhões de trabalhadores terão direito ao saque do benefício nessa etapa do calendário, totalizando mais de R$ 5,9 bilhões em recursos disponibilizados. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem.

Tem direito a receber o Abono Salarial 2020/2021 os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Como receber

Os trabalhadores nascidos em em março, abril, maio e junho, caso tenham contas na Caixa, poderão movimentar os valores com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking CAIXA, pelo celular ou computador. Para quem não tem, foram abertas de forma automática e gratuita Contas Poupança Social Digital que são movimentadas pelo CAIXA Tem.

Nos casos em que o valor do abono salarial não possa ser creditado em conta existente ou em Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências, a partir do dia 11 de fevereiro. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021.