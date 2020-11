PicPay dará dinheiro para quem fizer primeira transação pelo PIX 

As operações do PIX começaram nesta segunda-feira, 16. Para incentivar o uso do novo meio de pagamento, a fintech PicPay dará um bônus de 10 reais para quem fizer a transferência pelo aplicativo. A promoção é por tempo ilimitado e válida para para transações acima de 20 reais.

O dinheiro será depositado na carteira digital do usuário do Picpay e não poderá ser sacado, mas poderá ser utilizado nos demais serviços (pagamento de contas, recarga de celular e transporte, aplicativo de delivery, assinatura de games e streaming, entre outros). Outra na conta digital que atualmente rende 210% do CDI.

Para participar, basta ter uma ou mais chaves de Pix cadastradas no PicPay. Podem participar da promoção os usuários das versões Pessoa Física e PicPay PRO (voltada para profissionais informais ou autônomos).

“O Pix vai complementar a experiência de uso do PicPay, já que, agora, será possível pagar e receber de forma instantânea não só entre os nossos usuários, mas também entre outras instituições”, afirma Anderson Chamon, co-fundador e diretor de Produto e Tecnologia do PicPay.

Sobre o PIX

O PIX significa pagamento instantâneo brasileiro. Trata-se de um meio de pagamento criado pelo Banco Central em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Para usar o PIX, os pagadores poderão iniciar a operação por pelo menos três formas diferentes:

utilização de chaves ou apelidos para a identificação da conta transacional, como o número do telefone celular, o CPF, o CNPJ; endereço de e-mail; ou EVP (número aleatório gerado pelo sistema, para quem não quiser dar um dos dados acima)

QR Code (estático, usado em múltiplas operações; ou dinâmico, utilizado em apenas uma

Durante a fase de testes, que durou do dia 3 até o último domingo, foram realizadas 1,9 milhão de transações somando R$ 780 milhões.