Picapes podem ser revendidas até 3,5% mais caras que 0 km

A Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada na precificação de veículos, analisou o segmento de picapes no Brasil. Segundo a empresa, no ano passado, houve um aumento da participação deste tipo de veículo no mercado automotivo.

De acordo com dados da Fenabrave, embora as picapes tenham sofrido queda de 16,46% no volume de vendas entre 2019 e 2020 (342.736 unidades versus 286.353), a parcela de mercado abocanhada por elas no ano passado foi de 14,68%, ante 12,89% há dois anos. Avanço observado mesmo considerando um preço médio de zero-quilômetro que ultrapassa os 200.000 reais para alguns modelos médios.

Tendo em vista o momento atípico de variação de preços de veículos e a atual demanda pelas picapes, a KBB fez um levantamento de quais são as versões de picapes com preços de revenda mais próximos (ou até mais valorizados) do que os equivalentes zero-quilômetro.

Das 11 principais picapes disponíveis, sete possuem versões cujos preços de revenda podem ser superiores ao valor zero-quilômetro, considerando o mesmo ano modelo. Deste grupo, quem mais se destaca é a Fiat Strada 2021, cuja versão Endurance de cabine simples pode ser encontrada com preço até 3,51% acima do valor de uma unidade nova.

A Renault Duster Oroch 2022, que hoje é vendida em versão única, também pode ser encontrada mais valorizada de segunda mão do que zero-quilômetro, com disparidade de até 3,27%. Veja tabela abaixo:

Faixa de preço 0 Faixa de preço 0 Faixa de preço de revendedor Faixa de preço de revendedor Diferença Veículo Inicial Final Inicial Final Diferença entre o preço 0 km inicial e o preço de revendedor final Chevrolet Montana LS 1.4 MT 2021 R$ 79.141 R$ 79.940 R$ 63.251 R$ 67.237 -15,04% Chevrolet S10 High Country 2.8 4x4 AT CD 2021 R$ 236.887 R$ 239.280 R$ 228.783 R$ 237.027 0,06% Fiat Strada Endurance CS 2021 R$ 68.988 R$ 69.685 R$ 67.261 R$ 71.411 3,51% Fiat Toro Endurance 2.0 4x4 AT 2021 R$ 149.015 R$ 150.520 R$ 139.070 R$ 145.522 -2,34% Ford Ranger Storm 3.2 4x4 AT CD 2021 R$ 189.674 R$ 191.590 R$ 185.682 R$ 193.178 1,85% Mit L200 Triton Sport HPE-S 4x4 2.4 AT CD 2021 R$ 243.530 R$ 245.990 R$ 215.880 R$ 223.920 -8,05% Nissan Frontier XE 4x4 2.3 AT CD 2021 R$ 216.681 R$ 218.870 R$ 170.887 R$ 178.081 -17,81% Renault Duster Oroch Dynamique 1.6 MT CD 2022 R$ 87.694 R$ 88.58 R$ 85.711 R$ 90.561 3,27% Toyota Hilux SRV 4x2 2.7 AT CD 2021 R$ 172.844 R$ 174.590 R$ 170.127 R$ 177.305 2,58% VW Amarok Extreme 4x4 3.0 V6 AT CD 2021 R$ 258.905 R$ 261.520 R$ 253.690 R$ 262.290 1,31% VW Saveiro Robust 1.6 8V MT CS 2022 R$ 61.172 R$ 61.790 R$ 57.812 R$ 61.566 0,64%

"As possíveis explicações para que fenômenos como este [de valorização de um usado sobre um modelo novo] têm relação com o desequilíbrio entre a oferta e demanda e os impactos da pandemia no fornecimento de matéria-prima para a produção de veículos, que força a paralisação de algumas linhas de montagem", disse a KBB.

Neste contexto, a fila e o tempo de espera para alguns modelos novos podem fazer com que ofertas de alternativas seminovas, com baixa quilometragem, valorizem, sobretudo num momento em que o mercado de usados como um todo também está aquecido, com forte demanda.