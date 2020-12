PIB do 3º trimestre; SP recebe doses da Coronavac e tudo para ler hoje

_______________________________________________

Leia as principais notícias desta quinta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB, PMIs, pedidos de seguro desemprego e o que mais move o mercado

Bolsas desaceleram rali após índice americano voltar a fechar em pontuação recorde; dia é de agenda econômica cheia

PIB sobe 7,7% no 3º trim., recuperando parte do que perdeu com a pandemia

A economia brasileira recuperou parte do que perdeu de julho a setembro, quando registrou contração de 9,7%, afetada pela pandemia do coronavírus

SP recebe mais 1 milhão de doses da Coronavac; serão 7 milhões neste ano

Ao todo, o governo de São Paulo tem 46 milhões de doses negociadas com a Sinovac, entre doses prontas e insumos para produção no Instituto Butantan

Polícia apreende detonadores em SP e vê relação com ataque em Criciúma

Os investigadores informaram que as apurações levaram a um imóvel que estava sendo usado para armazenamento de drogas e armas no Grajaú, zona sul da capital

Senado discute nesta quinta diretrizes para vacinação contra a covid-19

Projeto trata de prioridade para grupos vulneráveis e estabelece critérios técnicos para distribuição das doses entre estados e municípios

Senado analisa hoje projeto para facilitar a recuperação judicial de PMEs

O projeto, chamado de Marco Legal do Reempreendedorismo (PLP 33/2020), é de autoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA) e foi apoiado pelo Sebrae

Huawei faz teste de sua polêmica rede 5G em Goiás, aplicada ao agronegócio

Gigante chinesa atua para não ser excluída da instalação da rede no país, apesar de pressões políticas

Apesar da covid-19, arrecadação cresceu em 15 Estados e DF

A receita com o ICMS, arrecadado com base no consumo e aquecido pelo auxílio emergencial, teve o principal peso no resultado

Isolamento social cai, mas pequenos negócios ainda têm baixo movimento

Venda online se consolida como estratégia de microempreendedores

Atividade empresarial da UE tem forte queda em novembro, mostra PMI

O PMI Composto da zona do euro despencou a 45,3 em novembro de 50,0 em outubro

Construtora soma R$ 1 bilhão em obras de saneamento e vê 2021 aquecido

Além do setor de infraestrutura, a paulistana Engeform acaba de negociar a construção de duas torres corporativas na região da JK, zona sul de São Paulo

JBS, Marfrig e Minerva compraram gado de áreas de desmatamento, diz ONG

Relatório da Global Witness denuncia operações entre 2017 e 2019 e chama atenção para a responsabilidade de bancos que financiam as empresas

Petrobras já tem ofertas finais para quatro refinarias, diz diretora

Todo o processo deve ser concluído no primeiro trimestre do ano que vem, já que entre a assinatura e a “entrega das chaves” serão gastos nove meses

Alta do IGP-M faz rescisão de contratos de aluguel disparar, diz estudo

Pesquisa de preços feita pelo QuintoAndar mostrou que contratos de aluguéis reajustados nos últimos meses ficaram até 31% mais caros que contratos novos

Nova queridinha da bolsa: bancos recomendam compra da Track&Field

Instituições financeiras veem potencial de valorização de até 41%; companhia espera crescer por engajamento e novas lojas

Investimento estrangeiro na bolsa é recorde. Veja os setores beneficiados

Empresas que se beneficiam da volta do crescimento ganham a preferência do estrangeiro, em segmentos como o de commodities e o financeiro

Política e mundo

Parecer livra chapa Bolsonaro-Mourão de cassação no TSE

A chapa Bolsonaro-Mourão é alvo de quatro ações na Corte Eleitoral. Vice-procurador-geral eleitoral pediu que os processos tramitem de forma conjunta

Governo desiste de enviar reforma tributária antes de eleição no Congresso

Estratégia é deixar para os deputados a responsabilidade de avançar com a medida em momento de articulação política para sucessão na Casa

PEC da prisão em segunda instância vai ficar para 2021

Pauta econômica, sessões para votar Orçamento, paralisação das comissões e falta de acordo entre os líderes vão empurrar análise para o ano que vem

EUA pretendem vacinar 100 milhões contra covid-19 até fevereiro

“No fim de fevereiro, teremos vacinado 100 milhões de pessoas, que é aproximadamente o tamanho da população de risco”, afirmou o médico Moncef Slaou

Enquanto você desligou…

Uber pode estar desistindo de sua tentativa de criar carros voadores

Chamada de Uber Elevate, divisão nasceu para criar um meio de transporte aéreo disponível para o aplicativo. Ideia ainda não decolou

Avaliação de R$ 11,3 bi do C6 Bank desafia mercado e vira assunto do dia

Capitalização avaliou banco novato de Marcelo Kalim quase igual ao Pan e apenas 50% abaixo do Inter

As ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro

Levantamento feito pela EXAME mostra as ações mais recomendadas por 15 corretoras para este mês

Agenda

Nesta quarta-feira (3), é divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro referente ao terceiro trimestre de 2020, além do acumulado do ano . O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

A Zona do Euro divulga as vendas no varejo. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Revista Exame

Diversidade, startups e até astrologia: a reinvenção da Ambev

Modelo de gestão para as empresas brasileiras, a cervejaria Ambev está em busca de novos caminhos para si própria

Cidades onde tudo está ao alcance em 15 minutos: uma utopia distante?

Metrópoles como Barcelona, Melbourne e Paris querem seus habitantes resolvendo tudo a até 15 minutos de casa. Dará certo?

Mesmo em bairros nobres, União tem dificuldade em vender terrenos

Em um dos lugares mais nobres da cidade de São Paulo, a história de um terreno da União sintetiza a difícil tarefa de vender ativos do governo federal

Sete lições de gestão para encarar 2021

As lições de gestão das pequenas e médias empresas, que encararam um 2020 difícil, para os desafios de 2021

Confira

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” — Amyr Klink.

_______________________________________________

EXAME Flash | A disputa pela vacina no Brasil, PIB do 3º trimestre e Natura perde R$ 2 bilhões

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.