PetroRio realiza após disparar 30%; Carrefour chega a cair 2% mas recupera

Depois de dispararem 30% ontem com a aquisição de fatias em campos do pré-sal, as ações da PetroRio (PRIO3) têm dia de realização de lucros e caem 5,30% nesta sexta-feira, 20, puxando as perdas do Ibovespa.

Carrefour

As ações do Carrefour (CRFB3) chegaram a cair 2,4% nos primeiros 15 minutos de negociação na Bolsa hoje, mas recuperaram ao longo do pregão e agora sobem 0,54%. Na véspera do Dia da Consciência Negra, que acontece hoje, um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nota, o Grupo Carrefour disse que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos e afirmou que vai romper o contrato com a empresa responsável pelos seguranças e que o funcionário que estava no comando da loja durante o crime “será desligado”.

Cielo

As ações da Cielo (CIEL3) sobem 3,08% e lideram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira, 20, após anunciar que comprou participação os 8,56% que faltavam na Multidisplay para deter a totalidade do capital social da companhia. O valor da transação foi de 29,8 milhões de reais.

Apesar da alta das ações hoje, analistas da Genial Investimentos comentam que a transação é pequena, não sendo relevante para o case de investimentos no papel. Eles possuem recomendação equalweight para a ação, equivalente a neutra. Além disso, o negócio já tinha sido fechado em agosto de 2010, quando a Cielo adquiriu 50,01% da empresa, antes de ter aumentado sua participação para 91,44% em julho de 2016. O Banco Central autorizou a aquisição da totalidade da participação na última sexta-feira, comentam.

Aéreas

As aéreas também têm dia de realização de lucros na Bolsa. Após subirem por cinco pregões seguidos, Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) caem 2,27% e 1,78%, respectivamente, e figuraram como a segunda e terceira maior queda do índice na sessão.