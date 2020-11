PetroRio supera 300% de valorização em 2 anos e deixa Magalu para trás

As ações da PetroRio chegaram a subir 23% nesta quinta-feira, 19, após a companhia anunciar a aquisição de participação nos campos de Itaipu e Wahoo da British Petroleum Energy Brasil. O valor da transação foi acordado em 100 milhões de dólares, podendo chegar a 140 milhões dependendo do desempenho do Campo de Itaipu.

É hora de seguir investindo na indústria do petróleo? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

Com a alta de hoje, a os papéis da petroleira carioca passaram a acumular valorização de mais de 300% em menos de dois anos. Desde o início de 2019, os papéis já subiram cerca de 336%. A alta chega a superar a registada pelas ações da Magazine Luiza, que, com a queda desta quinta, passaram a ter valorização acumulada de 326% no período.

A alta das ações da PetroRio ocorre mesmo com a desvalorização do barril de petróleo brent, que acumula 33,4% de queda no ano, enquanto suas ações têm alta de 28%.

Conheça a EXAME Invest, o novo canal de investimentos da EXAME

Entre as principais estratégias para tamanha valorização dos papéis da PetroRio estão a compra de poços maduros execução de interligações desses ativos em busca da otimização operacional.

Com a nova aquisição, a PetroRio pretende fazer a interligação do Campo de Wahoo com o de Frade, situado a cerca de 30 quilômetros de distância. “O óleo no campo é de excelente qualidade, com 30º API, baixa viscosidade, e gás associado que será utilizado na geração de energia do FPSO de Frade”, afirma a empresa em fato relevante.

A PetroRio espera alcançar uma produtividade média superior a 10.000 barris em cada dia dos três poços, podendo superar 40.000 barris por dia em Wahoo. Para efeitos comparativos, a média de extração de alcançada pela companhia em setembro foi de 33 mil barris por dia.

Mas nem tudo deve ir para a PetroRio. Para o projeto, que tem duração prevista de 4 anos até a perfuração dos poços injetores, a companhia espera formar um consórcio para compartilhar o investimento e a produção. Porém, caso um ou mais consorciados não queira participar do projeto, a empresa disse estar pronta para assumir o investimento e, consequentemente, a produção resultante.

Todo o projeto, desde a interligações dos campos até a perfuração é estimado em 800 milhões de reais. O valor é semelhante ao seu lucro líquido de 837,9 milhões de reais registrado em 2019.