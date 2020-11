PetroRio salta 18% com aquisição de fatias em campos; BB sobe pelo 5º dia

As ações da PetroRio (PRIO3) disparam mais de18% nesta quinta-feira, 19, e lideram os ganhos do Ibovespa, após companhia assinar contrato com a BP Energy do Brasil para aquisição de participações de 35,7% no campo de Wahoo e de 60% no campo de Itapu, ambos na região do pré-sal, por 100 milhões de dólares.

Segundo analistas da Exame Research, a notícia é positiva para a companhia, uma vez que os ativos adquiridos possuem potencial de ganhos de sinergia com a estrutura já existente no Campo de Frade. “Com a compra, a empresa aumentará o potencial produtivo e diversificará sua carteira”. Mas, apontem que ainda é preciso entender melhor os mecanismos de financiamento da operação, uma vez que a empresa disse que pretende manter níveis adequados de endividamento no pós-aquisição. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições precedentes usuais, disse também a empresa em comunicado ao mercado.

Bancos

As ações dos bancões voltam a subir nesta sessão após realização de lucros ontem. A exceção foi Banco do Brasil (BBAS3), que conseguiu sustentar a alta ontem e caminha agora para sua quinta sessão seguida no positivo, acumulando no período ganhos de cerca de 7%. Hoje, os papéis da instituição registram valorização de 1,66%. Já Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) avançam 1,60%, 1,79% e 1,29%, respectivamente, e marcam a quarta sessão de alta em cinco.

Petrobras, Cosan, Ultra

Os grupos Raízen, da Cosan (CSAN3), e Ultra (UGPA3), dono dos postos Ipiranga, disputam refinarias colocadas à venda pela Petrobras no Sul do país, segundo informações do Valor, citando fontes próximas ao assunto. Segundo analistas da Exame Research, “a notícia têm implicações positivas para a Petrobras, uma vez que sinaliza uma demanda aquecida por suas refinarias e uma disputa acirrada entre dois grupos de grande porte pelos ativos — o que, naturalmente, tende a elevar o preço de venda e turbinar o programa de desinvestimentos da companhia”. As propostas devem ser recebidas em 10 de dezembro.

Neste sessão, as ações da Petrobras operam em queda de cerca de 0,5%. Os papéis são influenciados também pelo dia negativo para os preços do petróleo no exterior. Já Ultrapar (UGPA3) sobe 0,5%, enquanto Cosan cai 0,3%.

Aéreas

As ações da Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) viraram para queda depois da forte alta dos últimos dias, diante de um cenário mais promissor para a demanda doméstica por voos com avanços de vacinas. No radar da Gol, a companhia informou ontem que aumentou sua oferta para uma média de 363 voos por dia desde a última atualização mensal feita em 9 de outubro, com um crescimento de 34% frente à média de voos de setembro. A taxa de ocupação ficou em 78%, queda de 2 pp em relação a setembro.

Segundo analistas da Exame Research, os dados mostram um ambiente operacional em evolução para a Gol e para o setor aéreo como um todo, o que tem implicações positivas para a empresa. No entanto, apontam que o avanço de covid-19 no Brasil e no mundo pode prejudicar a demanda no fim do ano da companhia, uma vez que o segmento é um dos mais sensíveis ao noticiário da pandemia. No lado dos custos, a Gol também anunciou uma redução na

frota e o cancelamento de encomendas de aeronaves Boeing, mostrando um gerenciamento mais firme das despesas e uma preocupação com a sustentabilidade das operações, comentam.