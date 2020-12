PetroRio anuncia que fará oferta de ações de US$ 250 milhões

A PetroRio (PRIO3) anunciou que seu conselho de administração aprovou oferta subsequente de ações (follow-on), com esforços restritos, no valor de aproximadamente 250 milhões de dólares, segundo fato relevante divulgado ao mercado na noite desta terça-feira, 15. A empresa informa que a captação será utilizada para investimentos nos ativos da companhia e potenciais novos negócios.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa? Descubra com a assessoria do BTG Pactual Digital.

A petroleira disse ainda que dará início aos trabalhos e procedimentos para escolha e contratação de assessores visando à realização de oferta de ações. Não foi informado neste momento o cronograma da operação.

Na metade de novembro, a PetroRio anunciou que fechou acordo com a petroleira britânica BP no Brasil para aquisição de participações de 35,7% no campo de Wahoo, com potencial para produzir mais de 140 milhões de barris de petróleo, e de 60% no campo de Itaipu, no valor de 100 milhões de dólares.

Diante do anúncio e da alta recente dos preços do petróleo, as ações da companhia acumulam na Bolsa uma valorização de 57% do fechamento do dia 18 de novembro até o pregão de hoje, enquanto o Ibovespa sobe cerca de 9% no mesmo período.