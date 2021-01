Petrobras sobe e busca 10ª sessão seguida de alta; só 10 das 81 ações do Ibovespa caem

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) e bancos voltam a subir forte nesta sexta-feira, 8, e aparecem como as principais contribuições positivas em pontos para a alta do Ibovespa. A petroleira sobe quase 2% neste momento e caminha para sua décima sessão seguida de ganhos, impulsionada pela valorização do petróleo no exterior. Em variação, Azul (AZUL4), PetroRio (PRIO3) e CCR (CCRO3) aparecem como os maiores ganhos, de 2,91%, 2,77% e 2,14%, respectivamente.

Em meio ao otimismo do mercado, somente 10 ações das 81 que compõem o Ibovespa registram baixa nesta manhã, mas nenhuma superior a 1%. As quedas ficam por conta principalmente de Vale e siderúrgicas, depois de forte rali nos últimos dias. Apesar do dia de leve realização, o minério de ferro teve alta hoje.

A commodity negociada no porto chinês de Qingdao subiu 0,8%, sendo cotada em 173,06 dólares a tonelada, na sua sexta sessão consecutiva de ganhos.

Veja abaixo os destaques de ações deste pregão:

Petrobras

As ações da Petrobras dão continuidade ao rali recente, acompanhando mais um dia de alta para os preços do petróleo. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, avançam 1,97%, sendo cotados em 55,45 dólares o barril.

No radar, a Petrobras informou que registrou recordes na sua produção anual de óleo e na sua produção anual total (óleo e gás natural) de, respectivamente, 2,28 milhões de barris por dia (bpd) de óleo e 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). Os recordes anteriores ocorreram em 2015 e foram de 2,23 milhões de bpd de óleo e 2,79 milhões de boed.

Segundo a companhia, os atuais recordes de produção estão suportados em uma carteira de ativos com maior valor. A produção no pré-sal totalizou 1,86 milhão de boed em 2020, representando 66% da produção total da Petrobras. Em 2015, essa produção no pré-sal correspondia a 24% da produção total da Petrobras.

Além disso, a companhia comunicou na noite de ontem que assinou contrato com a V2I Transmissão de Energia Elétrica para venda de totalidade de sua participação de 49% na sociedade Eólica Mangue Seco 1 por 42,5 milhões de reais, valor a ser pago em uma única parcela no fechamento da transação. Mais cedo, a estatal havia informado que acertou a venda de sua fatia total de 49% nos parques eólicos Mangue Seco 3 e 4, por 89,9 milhões de reais, também para V2I Transmissão de Energia Elétrica, que tem como gestora a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos.

Vale e siderúrgicas

Tendo em vista o forte rali de Vale nos últimos dias, analistas do BTG Pactual revisitaram a tese de investimento no papel para responderem a seguinte pergunta: ainda tem mais potencial de valorização para as ações? Na visão deles, os fundamentos do case não mudaram, pelo contrário, melhoraram na margem.

“Nos últimos dias, o câmbio subiu, com preços minério ainda nas alturas (acima de 160 dólares a tonelada). E o que impressiona é que mesmo após toda a alta, o papel está negociando a 3,6 vezes o Ebitda, gerando um dividend yield (dividendos/preço da ação) de 12%, com risco de revisão para cima nos números da companhia, com o consenso ainda precisando também os ajustar números da empresa”, comentam.

Eles apontam ainda que os resultados de Vale do 4º trimestre do ano passado e 1º trimestre deste ano devem vir muito fortes, o que deve ajudar a suportar movimento do papel.

“Estamos batendo na tecla de que momento é de alocação no setor há um tempo, e o cenário tem corroborado isso: câmbio depreciado; potencial pacote de infraestrutura com Onda Azul nos Estados Unidos, o que também ajuda; China com Produto Interno Bruto (PIB) forte e call de reabertura das economias devendo demorar, com 2ª onda do coronavírus, o que favorece a alocação aqui”, comentam.

Os analistas seguem com preferência para Vale no setor de matériais básicos, mas continuam a ver como compra também Gerdau (GGBR4), Suzano (SUZB5) e Usiminas (USIM5).