Petrobras dispara 4% com petróleo no maior nível desde março; bancos sobem

Dando continuidade ao movimento de ontem, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) disparam perto de 4% nesta terça-feira, 24, e lideram os ganhos do Ibovespa. O otimismo acompanha a alta dos preços do petróleo no exterior.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, subiram 1,4% na máxima do dia, cotados em 46,72 dólares o barril, atingindo o nível mais alto desde março com notícias promissoras sobre vacinas alimentando expectativas sobre uma recuperação mais rápida da demanda da commodity. Além disso, o início de transição de poder no governo americano, após autorização da agência de Administração e Serviços Gerais da Casa Branca (GSA), reduz incertezas políticas nos Estados Unidos. Neste momento, a commodity registrava alta de 1,17%, negociando em 46,60 dólares o barril.

Por outro lado, no mesmo setor, PetroRio (PRIO3) descola do movimento e cai 1,10%, após alta de mais de 31% nos últimos 3 pregões, com o anúncio, na semana passada, de compra de participações em campos na região do pré-sal.

Bancos

O maior apetite ao risco dos investidores também impulsiona os papéis dos grandes bancos, vistos como porta de entrada dos estrangeiros na Bolsa brasileira. Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) sobem mais de 3%. Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) avançam 2,63% e 2,69%, respectivamente.

Contribuindo para o otimismo com bancos, depois de ter elevado a recomendação do setor financeiro americano para overweight, equivalente a compra, na semana passada, o Credit Suisse destaca, em relatório hoje, o forte argumento para essas ações sob a ótica do valuation. “Não só o setor parece barato em comparação ao mercado, como cada subgrupo parece bastante atrativo”, comentam os analistas.

Ânima Educação

Os papéis da Ânima Educação (ANIM3) caem mais de 4% após a companhia anunciar que fará uma oferta primária de até 36,45 milhões de ações com esforços restritos. Considerando o preço de fechamento de ontem, em 31,15 reais, a operação pode movimentar cerca de 1,1 bilhão de reais. A precificação está prevista para o dia 3 de dezembro.

Apesar da queda hoje, os analistas da Exame Research comentam que o movimento já era esperado pelo mercado, mas tem implicações positivas para a companhia. “A aquisição da Laureate, por R$ 4,4 bilhões, implica numa elevação brusca do endividamento da Ânima, e qualquer iniciativa para equalizar a gestão da dívida é bem-vinda. Considerando o bom momento operacional da companhia, independente dos ativos recém-adquiridos, espera-se uma recepção positiva do mercado, dada a boa execução da estratégia”.