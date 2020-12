Petrobras puxa Ibovespa em sessão com alta volatilidade

O Ibovespa enfrenta nesta quarta-feira, 2, uma sessão de alta volatilidade. Depois de cair pela manhã, o índice avançou no início da tarde e chegou a superar pela primeira vez desde fevereiro os 112.000 pontos, impulsionado pelo avanço das ações da Petrobras, que possuem alto peso na composição. Às 14h53, o Ibovespa operava próximo da estabilidade, com alta de 0,13%, aos 111.550 pontos. Confira a cobertura completa abaixo:

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que iniciaram o dia no negativo, viraram para alta e sobem cerca de 2%, impulsionadas pelos preços do petróleo no mercado externo. Os contratos do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela estatal, avançam em meio a expectativas pela reunião da Opep+. A reunião, que ocorreria ontem, foi adiada para amanhã, quando é esperado que se decida sobre o adiamento do corte da produção da commodity por pelo menos mais três meses. Leia mais sobre os principais destaques de ações aqui.

Apesar da leve alta, o clima ainda é de cautela, com investidores realizando lucros em meio ao recente rali impulsionado, principalmente, por notícias sobre vacinas. Nesta quarta-feira, o Reino Unido autorizou o uso da vacina da Pfizer e anunciou que irá iniciar a vacinação em massa já na próxima semana. Com a declaração, o índice FTSE 100 de Londres fechou em alta de 1,23% e superou a maioria dos pares regionais. O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou estável, com desvalorização de 0,05%.

No Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação pode começar já em janeiro. “Essas notícias ajudam as bolsas, mas tem muito espaço para realização lá fora e aqui no Brasil”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

As bolsas americanas operavam zerando ganhos e dando uma pausa após um forte início de mês que elevou o S&P 500 e o Nasdaq para altas recordes no pregão da véspera. Às 14h53, o Dow Jones caía 0,06%, e o S&P 500 ganhava 0,02% . O Nasdaq recuava 0,21%.

Também contribuem para a realização de lucros no mercado internacional a possibilidade de não haver um acordo pós-Brexit e a declaração de Joe Biden de que não pretende tirar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre a China.

Em entrevista ao editorialista do New York Times Thomas L. Friedman, Joe Biden disse que irá lutar “como um inferno” para a atração de investimentos na “América primeiro” e que não irá remover as tarifas adicionais de 25% sobre metade dos produtos importados da China. As declarações, que chegam a se assemelhar às de Trump, sinalizam que a guerra comercial entre as duas maiores potências está longe de um final. “Não vou fazer nenhuma mudança imediata, e o mesmo se aplica às tarifas. Eu não vou prejudicar minhas opções”, afirmou Biden.

Já as preocupações em torno do pós-Brexit se devem às recentes declarações de Michel Barnier, responsável da União Europeia pelas negociações com o Reino Unido. Segundo a Bloomberg, o político europeu admitiu, em uma reunião fechada realizada nesta quarta-feira, que as chances de um acordo são pequenas devido a divergências pontuais. A declaração, no entanto, acabou parcialmente eclipsada pelo otimismo com a vacina.

No radar do mercado também estão dados econômicos divulgados nesta manhã. Conhecido como “prévia do payroll”, os dados do ADP, que mede a variação dos empregos privados nos Estados Unido revelou a criação de 307.000 vagas em novembro, ficando abaixo das estimativas de 410.000 empregos. No Brasil, o IBGE divulgou os dados de produção industrial, que ficaram também decepcionaram. Na comparação mensal, a produção industrial 1,1% ante alta esperada de 1,4%.