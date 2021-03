Petrobras: pontos fortes da atual gestão podem se tornar riscos, diz analista do BTG

Em live realizada pela EXAME Invest Pro e apresentada pelo CIO da EXAME Invest, Renato Mimica, nesta segunda-feira, 22, o analista de empresas de petróleo Thiago Duarte, sócio do BTG Pactual, avaliou a situação da Petrobras sob a ótica dos investidores, diante da mudança no comando da companhia e a sinalização de interferência do governo federal.

Para Duarte, um dos pontos que passava confiança a investidores e analistas na gestão do presidente Roberto Castello Branco na Petrobras era a busca pela independência da companhia para perseguir a paridade de preço com outras empresas do setor. Ou seja, para que a petrolífera possa praticar os preços de mercado.

"Sempre acreditamos que um dos pilares para buscar a política de preço coerente com qualquer outra empresa petroleira do mundo estava na atual gestão. A gestão, que se intensificou em 2019, era muito voltada para três pilares de que gostamos muito", disse o analista do BTG Pactual. Os três pilares listados por Duarte foram:

Redução do tamanho da empresa : A companhia passou a focar naquilo que ela executa melhor, que é a produção e a exploração de petróleo, principalmente no pré-sal, que são ativos que trazem margens para a empresa.

: A companhia passou a focar naquilo que ela executa melhor, que é a produção e a exploração de petróleo, principalmente no pré-sal, que são ativos que trazem margens para a empresa. Independência para buscar a paridade de preço : É o pilar que permite que a companhia não seja um mero veiculo de subsídio para os preços dos combustíveis, que existe para amargar prejuízos.

: É o pilar que permite que a companhia não seja um mero veiculo de subsídio para os preços dos combustíveis, que existe para amargar prejuízos. Alocação de capital de forma racional: É o pilar que se traduzia por meio da redução do Capex (nos investimentos em projetos que não traziam retorno) e pelo aumento da distribuição de dividendos. Duarte explicou que, com uma companhia mais enxuta e rentável, os acionistas poderiam passar a ser melhor remunerados, tanto a União quanto os acionistas minoritários, por meio de uma melhor distribuição de dividendos.

Segundo Duarte, esses pilares que eram vistos como pontos muito fortes da Petrobras até a semana passada podem se tornar um forte risco. "Não é nem dizer que virarão para outra direção, mas hoje o mercado está precificando o risco de esses três pilares não estarem mais presentes ou em alguma magnitude ou em magnitude nenhuma."

Duarte ainda contextualizou os acontecimentos mais recentes envolvendo a Petrobras. Segundo ele, desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, o tema "interferência na política de preço da Petrobras" se fez presente quase que mensalmente no cenário político. Mas, apesar disso, até o momento não havia surtido efeito prático.

Mas tudo isso mudou quando as reclamações de Bolsonaro deram lugar à atitude concreta com a saída anunciada de Castello Branco e a sua substituição futura pelo general Joaquim Silva e Luna, na sexta-feira à noite.

Confira a íntegra da live com Thiago Duarte, sócios e analista do setor de petróleo do BTG Pactual, e Renato Mimica, CIO da EXAME Invest Pro:

