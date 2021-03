Petrobras irá pagar R$ 10,3 bilhões em dividendos

O conselho de administração da Petrobras aprovou dividendos aos acionistas de 10,3 bilhões de reais, equivalente a 0,787446 real por ação ordinária e preferencial em circulação, com base no resultado anual de 2020, informou a companhia em fato relevante nesta quarta-feira.

Esse valor é equivalente a 5% do capital social, aplicado tanto às ações preferenciais quanto ordinárias.

Do valor a ser pago, 5,7 bilhões de reais são referentes à destinação do resultado do exercício de 2020 e 4,6 bilhões de reais são oriundos da conta de reserva de retenção de lucros, disse a empresa.

A Petrobras surpreendeu e registrou lucro de R$ 59,8 bilhões no quatro trimestre do ano passado e fechou o ano de 2020 no azul, com lucro líquido de R$ 7,1 bilhões. No 4º trimestre houve um salto de 635% no lucro ante o mesmo período de 2019.