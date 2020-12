Pequeno investidor tem acesso restrito a ativos rentáveis; veja quais são

Apesar do esforço contínuo para melhorar o acesso de pequenos investidores ao mercado financeiro, ainda há um mundo de fundos e outras aplicações que ficam fora do alcance de quem tem valores mais baixos para começar a aplicar. Seja por questões regulatórias (como as barreiras que separam investidores qualificados e não-qualificados) ou condições de mercado (como as janelas em que os fundos se fecham para as captações), a carteira do investidor de varejo está perdendo uma série de oportunidades.

A gestora Magnetis levantou, a pedido da EXAME Invest, os principais investimentos bem avaliados que não podem ser acessados pelo pequeno investidor. No levantamento foram considerados três critérios: investimentos destinados somente a investidores qualificados; fundos de investimento fechados para captação; e investimentos que exigem uma aplicação mínima acima de 30.000 reais.

Aberto só para investidores qualificados

Alguns fundos de investimento só podem ser acessados por quem tem mais de 1 milhão de reais em patrimônio investido ou por quem tem algum tipo de certificação de analista do financeiro, como CFA, CFP e CNPI. Essas duas condições permitem que o investidor seja classificado como qualificado. Em tese, quem é certificado ou quem tem um patrimônio maior estaria mais consciente dos riscos e do próprio funcionamento de algumas aplicações consideradas mais “sofisticadas”.

Veja abaixo os 5 fundos dedicados a investidores qualificados com maior rendimento no ano:

Nome do fundo Retorno no ano (até 23/11) Classificação CVM Aberto para captação? ARBOR GLOBAL EQUITIES FI AÇÕES BDR NÍVEL I 93,54% Ações Sim MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 92,27% Ações Sim ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 72,27% Ações Sim OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 70,46% Ações Sim HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC MULTIMERCADO 70,09% Multimercado Sim

Mas com a quantidade disponível de informações no mercado e com o constante avanço da educação financeira, especialistas dizem que não faz mais sentido querer proteger o pequeno investidor de alguns riscos cerceando o seu acesso. A própria permissão da Comissão de Valores Monetários (CVM) para que investidores do varejo pudessem acessar alguns ativos no exterior, por meio dos BDRs (recibos de ações negociadas no exterior), indicou que o mercado já vai nesse sentido.

“Defendemos essa mudança, ela é importante, mas é importante também que não haja assimetria entre aplicações que possam dar ao investidor acesso a ativos no exterior. Por isso acreditamos que é necessária uma evolução na legislação dos fundos”, afirmou Carlos André, vice-presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Hoje, fundos de investimento estrangeiro, que aplicam até dois terços do seu patrimônio em ativos de outros países, só podem ser acessados por investidores qualificados. A Anbima defende que os pequenos investidores também possam adquirir cotas desses fundos.

Além disso, a associação defende que os gestores tenham um teto maior para a inserção de BDRs e outros ativos no exterior em seus fundos. “Por que não permitir que gestores, que na verdade adicionam mais uma camada de proteção e de construção de portfólio nos investimentos, acessem esses mesmos ativos que o investidor pessoa física já acessa?” questiona André, da Anbima. (Leia aqui a entrevista completa com o vice-presidente da Anbima).

Nesse sentido, a Anbima também defendeu que o limite de exposição dos fundos tradicionais a ativos no exterior aumente. Atualmente, um fundo dedicado a investidores de varejo pode ter até 20% do patrimônio investido no exterior, se for um fundo de renda fixa, ou até 40% do valor aplicado lá fora se for um fundo de ações ou multimercados. A proposta da Anbima é que esses limites aumentem para 40% e 60%, respectivamente.

Todas essas propostas já foram apresentadas para a Comissão de Valores Monetários (CVM) e estão sob análise do órgão regulatório. Em uma minuta preliminar apresentada durante uma audiência pública, na semana passada, a CVM acatou as flexibilizações propostas. Os próximos passos antes de uma aprovação definitiva são a manifestação dos agentes de mercado, a análise dos argumentos propostos e a discussão interna do tema na CVM.

Fundos fechados para a captação

Outro caso são os fundos que até podem ser acessados pelo pequeno investidor, mas que atualmente estão fechados para captação. Isso acontece porque gestores de ativos podem decidir encerrar temporariamente a captação de cotistas para atender à estratégia do próprio fundo.

“Cada gestor segue uma estratégia e, muitas vezes, essa estratégia inclui um limite de captação. Um patrimonio de 100 milhões de reais pode não ser administrado da mesma forma que um patrimônio de 1 bilhão ou 2 bilhões de reais. O gestor analisa qual o limite de captação para que aquele fundo seja operado com excelência. Se o patrimônio se aproxima daquele valor, ele fecha o fundo”, explica o economista Daniel Jannuzzi, consultor da Magnetis.

Isso explica por que existem fundos fechados com rendimento bem acima da média. Veja abaixo os 5 fundos de investimento fechados para a captação que mais renderam em 2020:

Nome do fundo Retorno no ano (até 23/11) Classificação CVM Aberto para captação? EQUIS HIGH FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 216,45% Multimercado Não BLUE HOUSE FIC MULTIMERCADO 167,45% Multimercado Não VN INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 77,25% Multimercado Não XMZ INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 75,65% Multimercado Não TACHYON FI MULTIMERCADO 71,47% Multimercado Não

Não há uma previsão para que esses fundos voltem a captar recursos no mercado. Sendo assim, o investidor pode acabar levando um “chá de cadeira” caso fique esperando um determinado fundo reabrir. “Saber quando o gestor vai voltar a captar é muito difícil, porque depende de uma série de fatores. O fundo pode decidir voltar a abrir só quando houver um determinado volume de resgates, o que é totalmente imprevisível”, alerta Jannuzzi.

Além disso, ele diz que orientar decisões sobre a carteira baseado nessa espera pode ser uma má ideia. “Imagine, por exemplo, que o investidor tem o dinheiro aplicado em um fundo A e está esperando o fundo B reabrir. Quando isso finalmente acontece, ele resgata o fundo A, espera o prazo de liquidação, mas, quando vai investir no fundo B, descobre que a captação fechou outra vez”.

Investimentos com aplicação inicial acima de 30.000 reais

Não são todos os investidores que dispõem, logo de cara, de uma quantia grande para aplicar em um único produto de investimento, principalmente diante da recomendação de diversificação da carteira. Portanto fundos que exigem uma aplicação mínima inicial mais alta também podem ficar de fora do alcance dos pequenos investidores.

“Além de uma aplicação inicial mais alta, de 30.000 reais, 40.000 reais ou até 50.000 reais, alguns fundos exigem ainda aplicações adicionais periódicas. Trata-se de uma estratégia das gestoras para buscar investidores com patrimônio maior, investidores que provavelmente não vão aplicar hoje e resgatar na semana que vem. É uma maneira de manter o patrimônio linear”, explica o consultor da Magnetis.

Veja abaixo os 5 fundos com aplicação mínima inicial acima de 30.000 reais que mais renderam em 2020:

Nome do fundo Retorno no ano (até 23/11) Classificação CVM Aberto para captação? G5 II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2.387,84% Multimercado Sim MACROINVEST FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 569,87% Renda Fixa Sim CAIXA LAMEIRÃO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 527,54% Multimercado Sim ATACAMA FI MULTIMERCADO 294,71% Multimercado Sim EQUIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 248,41% Multimercado Sim

É importante dizer que a maioria desses fundos, especialmente os primeiros do ranking, são fundos com aplicação mínima altíssima (próxima de 1 milhão de reais) e que têm poucos cotistas. São produtos bastante específicos, portanto. Mas, de maneira geral, fundos com captação mínima mais alta têm um perfil de risco maior, que pode ser inadequado para a maioria dos pequenos investidores.