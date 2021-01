Pátria Investimentos pode levantar US$ 500 milhões em IPO esta semana

(Bloomberg) A oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa de investimentos alternativos Pátria Investments pode levantar até 500 milhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg. Procurado, o Pátria — que é líder em gestão de ativos alternativos na América Latina — não quis comentar a possível transação.

A transação pode ir a mercado nesta semana na bolsa americana Nasdaq, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque a decisão ainda não é pública. O Blackstone Group, que detém 40% do Pátria, pode vender ações, mas provavelmente permanecerá como acionista, disseram as pessoas. O mínimo que a empresa brasileira espera levantar é US$ 350 milhões, adicionaram elas.

O Pátria entrou com pedido de IPO na SEC, regulador do mercado de ações dos EUA, em dezembro, sem detalhar faixa de preço, tamanho ou prazo para a transação. A empresa brasileira nomeou o JPMorgan Chase & Co., o BofA Securities e Credit Suisse Group AG como coordenadores globais, de acordo com o prospecto, que afirma ainda que o total de ativos sob gestão em 30 de setembro era de 12,7 bilhões de dólares. O Pátria disse que listaria ações ordinárias classe A sob o símbolo “PAX”.

Um relatório dos analistas do Banco BTG Pactual, do mesmo grupo da EXAME, disse que o Pátria poderia ser avaliado em 1,65 bilhão de dólares no IPO.