Ray Dalio alerta para bolha da metade da magnitude de 1929 ou 2000

Um dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, o bilionário Ray Dalio, da Bridgewater Associates, alertou, em nova entrevista esta semana, que o mercado de ações vive uma bolha da metade da magnitude daquelas que desencadearam derrocadas históricas das bolsas, como no estouro da ponto.com, em 2000, e da Grande Depressão, em 1929.

Em entrevista ao Yahoo Finance, o gestor disse que algumas ações de alto desempenho se beneficiaram de negociações especulativas e focadas em preços. Ele atribuiu a recente volatilidade do mercado a uma rotação de investidores em busca de empresas que não se beneficiaram da pandemia como algumas de tecnologia.

"O que aconteceu é o que – como em muitos ciclos – novas ideias, novas tecnologias surgem e trazem revoluções fabulosas, E isso é ótimo". "Mas há uma tendência dos investidores extrapolarem o passado e não prestarem muita atenção ao preço e, quando isso acontece, começa a surgir uma espécie de bolha", disse Dalio.

Pelas medições do fundador da Bridgewater, que possui 150 bilhões de dólares em ativos sob gestão, a bolha que se forma agora ainda não é do tamanho das que ocorreram em 2000 ou 1929, mas está "a meio caminho andado".

Apesar da pandemia no ano passado, o S&P 500, um dos principais índices acionários americanos, encerrou 2020 com retorno total de cerca de 18%, impulsionado por gigantes da tecnologia que se beneficiaram com a popularização de serviços de e-commerce e streaming de entretenimento com as lojas de rua fechadas por conta da covid e as pessoas em casa. Na última sexta-feira, o S&P 500 renovou outro recorde de fechamento, acumulando já em 2021 ganhos de quase 6%.