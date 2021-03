Para Figueiredo, CEO da Mauá e ex-BC, mercado superestima alta da Selic

A curva de juros do mercado precifica uma alta robusta e superestimada da taxa Selic, diz o ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, CEO e sócio-fundador da Mauá Capital, em entrevista à Bloomberg.

A curva de juros é formada pelas taxas de juros de mercado em contratos mais longos, sinalizando as expectativas de mercado ao longo dos anos seguintes.

Para Figueiredo, os comentários feitos na quinta-feira, 11, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostram que o ciclo de ajuste da taxa nominal, atualmente em 2% ao ano, pode não começar na reunião de março -- como parte do mercado espera --, mas, sim, no encontro seguinte do Copom (Comitê de Política Monetária), em maio.

Veja abaixo os destaques da entrevista com Figueiredo, que foi diretor de Política Monetária do BC:

“Roberto Campos Neto sinalizou que tem um grau de dúvida relevante (sobre o momento adequado para o aumento da Selic) e que o BC está ‘data dependent’ (está no aguardo de mais dados para definir a política monetária)”

Dados de inflação ao consumidor (referência ao IPCA de janeiro) vieram muito benignos

A despeito do IBC-Br (índice divulgado pelo BC que é uma espécie de prévia do PIB) acima do esperado (em dezembro), o varejo foi muito fraco em dezembro e o crescimento neste início de primeiro trimestre parece ter desacelerado, diz Figueiredo

“Se não houver ajuste na Selic, o Copom vai sinalizar bem para o encontro seguinte (em maio)”

Para Figueiredo, o câmbio tem “bastante prêmio de risco fiscal”

