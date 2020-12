Para BTG, a hora é de comprar commodities; 5 razões para estar otimista

Se esse será outro superciclo de alta para os mercados de commodities (como visto entre 2005 e 2008) ou apenas um outro miniciclo, só o tempo irá dizer, mas, para o BTG Pactual, há razões para seguir otimista. Tanto que o banco tem recomendado aos investidores que aumentem suas alocações no setor para 2021.

Para sustentar a visão, em relatório desta semana, os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner, do banco, chamam atenção para cinco pontos, que os fazem ficar ainda mais animados com commodities.

Quer saber a melhor forma de se posicionar na Bolsa? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital

São eles: um) uma recuperação em “V” da economia chinesa, com expectativa de crescimento de 8% ou mais em 2021; dois) os preços de cobre e petróleo em alta, que, segundo os analistas, são bons indicativos de retomada da econômica; três) os preços do aço em forte recuperação nos últimos meses; quatro) uma expectativa de que o minério possa chegar a 150 dólares a tonelada (contra a cotação atual perto de 130 dólares a tonelada), em meio à forte demanda da China e um efeito sazonal, que pode deixar a oferta mais enfraquecida nos próximos meses; e cinco) projeção de crescimento econômico global de cerca de 5% no ano que vem, diante de uma ampla campanha de distribuição de vacinas no mundo, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Segundo os analistas, commodities tendem a ter um bom desempenho em cenários de crescimento econômico e, olhando só para a China, o gigante asiático deve superar novamente o restante do mundo. “Isso deve continuar impulsionando a forte demanda por commodities e preços”, comentam.

A visão positiva reflete também na carteira de ações recomendada do banco. No BTG, a equipe de estrategistas posicionou o portfólio para mais um rali das commodities, tendo 40% do peso da carteira exposto ao setor.

Embora acreditem que todo o grupo vá continuar a ter um bom desempenho, a seleção de ações continua com: Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4)/Metalúrgica Gerdau (GOAU4), Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) — classificadas em ordem de preferência, todas com recomendação de compra.

Das cinco ações citadas, a Vale foi a que mais subiu no último mês, acumulando alta de 28,8% em novembro. Ainda assim, tendo em vista as perspectivas pela frente, Correia e Greiner reforçam que ainda acham muito cedo para realizar os lucros em commodities — mesmo considerando a forte valorização recente. A indicação atual, dizem, é para ter mais exposição a esses papéis.