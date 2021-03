Pão de Açúcar salta 13% com notícia de venda de fatia em Cnova pelo Casino

As ações do Pão de Açúcar (PCAR3), dispararam 13,24%, em 28,31 reais, nesta sexta-feira, 19, e lideraram os ganhos do Ibovespa, em meio à notícia de que o Casino, controlador do GPA, considera reduzir sua participação na Cnova, braço de e-commerce do grupo, do qual o GPA tem 34% de participação. Na máxima do dia, os papéis PCAR3 saltaram 17%, indo para 29,28 reais.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg ontem, citando fontes com conhecimento sobre o assunto, embora o Casino veja o comércio eletrônico como parte fundamental de sua estratégia e planeje manter o controle da unidade, poderia vender uma fatia de sua participação.

Hoje, o Casino detém 65% da Cnova. Essa participação é avaliada em 1,5 bilhão de euros, considerando o preço de fechamento dos papéis da companhia na última quarta-feira, de acordo com dados da Bloomberg.

Na Bolsa de Paris, as ações do Casino subiram 4,7% na véspera e mais 1,25% hoje.