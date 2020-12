Conheça 5 pacotes de telemedicina, um oferecido até pelo Einstein

A pandemia provocou um cuidado extra em relação a cuidados médicos, principalmente para os 70% de brasileiros que não têm plano de saúde e dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Para atendê-los por um baixo custo, foram criados diversos serviços de saúde. Mas alguns deles incluem apenas consultas via telemedicina, o que torna o serviço ainda mais barato e ajuda a evitar deslocamentos a hospitais em tempos de isolamento social.

É o caso de plataformas especializadas, como a Doc Pass; serviços de saúde populares que criaram pacotes que usam apenas a tecnologia, como o Dr. Consulta; e também hospitais de renome, como o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A assinatura desses pacotes custa a partir de 13 reais mensais.

O Einstein Conecta é um serviço de atendimento de urgências de baixa complexidade 100% digital. Funciona da seguinte forma: a plataforma faz a triagem e pode gerar a prescrição de medicamentos controlados com certificação eletrônica.

As consultas por videochamadas têm regras e são indicadas para pacientes com sintomas não urgentes, como resfriado, dores de garganta, de ouvido e musculares. Nelas os profissionais podem prescrever receitas e solicitam exames quando necessário, como em qualquer consulta presencial.

É necessária uma boa conexão com a internet, de forma a conseguir acompanhar a consulta. Também é necessária uma colaboração extra do paciente ou dos responsáveis, no caso de atendimento a crianças, para realizar manobras e analisar sintomas que o médico não conseguirá observar de perto. Segundo o Einstein, em 80% dos casos é possível realizar o diagnóstico sem o encaminhamento para um hospital.

Conheça abaixo os serviços que incluem apenas consultas de telemedicina:

Einstein Conecta

O que inclui: acesso à plataforma pelo aplicativo ou desktop. O serviço de orientação médica online dá acesso aos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein 24 horas por dia, 7 dias por semana, exclusivamente via videochamadas.

Preço: 60 reais por mês (individual).

Como contratar: a adesão ao serviço pode ser feita pelo site da plataforma. O contrato é anual e as consultas são ilimitadas durante a pandemia.

Doc Pass

O que inclui: consultas virtuais em mais de 30 especialidades e duração média de 30 minutos. Os médicos podem passar atestados, receitas médicas e pedidos de exames.

Preço: cobrança por consulta varia de 79 reais (clínico geral) a 150 reais (psiquiatra ou neurocirurgião) e dá direito a retorno.

Como contratar: baixar o app ou acessar o site, fazer o cadastro e procurar o tipo de consulta desejada.

Yalo Dr Consulta

O que inclui: tele atendimentos do Dr.consulta em todo o país, com consultas ilimitadas de qualquer especialidade por 40 reais e retorno gratuito em até 30 dias. São 27 especialidades, entre elas consulta para suspeita de coronavírus, clínica geral, psicologia, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, entre outras.

Preço: a partir de 13,30 reais por mês.

Agora veja também outros serviços de saúde populares que incluem descontos em consultas por telemedicina:

Vida Class

O que inclui: oferece a opção de compra de videoconsultas, mas é necessário fazer a assinatura, que inclui também descontos em consultas presenciais.

Preço: cada videochamada custa a partir de 100 reais, mas é necessário realizar a assinatura do serviço, que custa 17,90 reais o plano individual. Há a opção de realizar uma videochamada específica para avaliação de sintomas do coronavírus por 30 reais mais taxas.

On Vida+ (plano Vídeo)

O que inclui: video consultas, desconto de 50% ou mais em remédios genéricos, descontos em consultas e exames, odontologia de urgência e cobertura vida, invalidez e funerária. O plano não tem fidelidade e o usuário pode cancelar quando quiser.

Preço: 39,90 reais por mês.