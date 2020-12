Pandemia da covid-19 muda transações no Nubank

O Nubank identificou em 2020 um aumento superior a 114% em relação ao ano anterior nas compras feitas por aproximação. Segundo o banco, a pandemia da covid-19 potencializa o uso da tecnologia uma vez que evita o contato.

Apenas neste ano, até o início de dezembro, já foram registradas aproximadamente 87,2 milhões de transações contactless feitas no débito ou no crédito com o cartão roxinho em território nacional. Dessas, 72,3 milhões foram realizadas entre março e o início de dezembro.

Dos mais de 30 milhões de clientes do Nubank, atualmente mais de 23,5 milhões estão aptos a fazerem transações por aproximação no débito ou no crédito com seus cartões. Desde setembro de 2018, todos os roxinhos emitidos pelo banco digital vêm com essa tecnologia.

Entre a parcela de clientes com a tecnologia de aproximação disponível, o período da pandemia do novo coronavírus revelou a tendência da maior adesão a esse método de pagamento: em curva crescente, em abril, 7,81% destes usuários fizeram compras desta forma pelo menos uma vez, enquanto em novembro esse número foi de 12,85%.

No ano, as categorias que mais se destacam nesse tipo de transação entre os clientes que usaram o roxinho contactless foram supermercados, restaurantes e transportes.