Pagamento no WhatsApp: quem usará? Quando será liberado? Como funciona?

Há algumas décadas, era comum ouvir das pessoas que em um futuro muito tecnológico e superdesenvolvido não se usaria mais dinheiro em papel. Existiria um cartão de plástico que serviria para comprar tudo o que você quisesse. E pudesse pagar. Como sabemos, esse futuro não só chegou como já avançou, trazendo muitas outras revoluções nos meios de pagamento.

Na última semana, o Banco Central brasileiro liberou a transferência de valor através do WhatsApp. A medida vai permitir que pagamentos sejam feitos pelo aplicativo e a funcionalidade é um desejo antigo dos usuários. Em junho do ano passado, a companhia chegou a iniciar testes do recurso no país. Naquela primeira fase, apenas quem tinha cartões de crédito ou débito específicos poderiam usar o serviço de pagamentos.

O problema é que, semanas depois, o BC suspendeu a testagem alegando que era necessário verificar os riscos da nova tecnologia. Mas, alguns meses depois, a novela se desenrolou e a modalidade foi aprovada. E agora? Como isso implica na vida do vendedor e do consumidor? E qual é a previsão para o ambiente financeiro que tem ficado cada vez mais digital?

Confira no episódio #020 do Exame Agora.