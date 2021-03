Pagamento do PIS/Pasep é antecipado; veja novos calendários

O governo antecipou o pagamento dos últimos lotes do pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2020-2021. Desta maneira, o dinheiro estará disponível no dia 11 de fevereiro. A resolução foi publicada nesta sexta-feira, 5, no Diário Oficial da União.

A partir da próxima semana, os trabalhadores nascidos entre março e junho ou com número final de inscrição entre 6 e 9 podem sacar o dinheiro. Anteriormente, o calendário liberava o saque no dia 17 de março.

Veja os novos calendários abaixo:

Nas agências da Caixa

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JULHO 16/07/20 30/06/21 AGOSTO 18/08/20 30/06/21 SETEMBRO 15/09/20 30/06/21 OUTUBRO 14/10/20 30/06/21 NOVEMBRO 17/11/20 30/06/21 DEZEMBRO 15/12/20 30/06/21 JANEIRO 19/01/21 30/06/21 FEVEREIRO 19/01/21 30/06/21 MARÇO 11/02/21 30/06/21 ABRIL 11/02/21 30/06/21 MAIO 11/02/21 30/06/21 JUNHO 11/02/21 30/06/21

Nas agências do Banco do Brasil

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 16/07/20 30/06/21 1 18/08/20 30/06/21 2 15/09/20 30/06/21 3 14/10/20 30/06/21 4 17/11/20 30/06/21 5 19/01/21 30/06/21 6 e 7 11/02/21 30/06/21 8 e 9 11/02/21 30/06/21

O valor do Abono Salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019.

Caixa Tem

A Caixa pagará o abono salarial por meio da conta poupança social digital para os trabalhadores que não possuem nenhum outro tipo de conta corrente ou poupança na Caixa.

As contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita pela Caixa para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem.

Para quem já tem conta na Caixa, nada muda. Os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking CAIXA e pelo APP da CAIXA.

Nos casos em que o valor do Abono Salarial não possa ser creditado em conta existente ou em Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui, bem como nas agências.

A Conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor pode ser realizada pelo app Caixa Tem, sem custos, evitando o deslocamento das pessoas até as agências. Intuitivo e de fácil utilização, o aplicativo é um dos menores do mercado (5MB), além de ser compatível com mais de 11 mil dispositivos eletrônicos.

Com a utilização do aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas por meio da opção “Pagar na Lotérica” do Caixa Tem.

Os saques podem ser realizados nos terminais de autoatendimento, lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui a partir da geração de token diretamente no app Caixa Tem. O token também pode ser gerado nas agências, com a apresentação de documento de identificação com foto.

Quem tem direito

O valor do Abono Salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Recebem o abono salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.