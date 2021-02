Os setores que podem surpreender o mercado, segundo a EXAME Research

A EXAME Research divulgou sua carteira de ações para fevereiro nesta terça-feira, 2. A casa de análise acredita que o mercado local deve iniciar um momento mais favorável após as eleições do legislativo e com a melhora da articulação do governo.

Somado a isso, a vacinação deve acelerar a retomada da atividade econômica ao longo de 2021. “Ainda vislumbramos setores que podem surpreender na geração de lucro acima do esperado”, afirma Bruno Lima, analista de ações da EXAME Research e autor do relatório do mês.

Entre estes setores estão os que mais dependem da economia doméstica, como shopping center, construção civil, bancos, infraestrutura e consumo. Na carteira da Exame Research, os setores foram divididos da seguinte maneira: 22% em consumo e varejo, 20% em infraestrutura, 27% em commodities, 6% em energia elétrica, 15% em construção civil e 10% em bancos.

“No mercado doméstico, existe o risco do gargalo de produção/recebimento dos insumos e das vacinas prontas, que não pode ser desprezado. Além desta questão, é sempre importante monitorar a discussão das reformas, dado que o desenrolar das eleições Mantemos uma carteira majoritariamente alocada em ativos domésticos que devem se beneficiar da retomada da atividade e na nossa visão, apresentam maior probabilidade de surpreender o mercado na geração de lucros.”

Carteira EXAME Research de fevereiro

A carteira da EXAME Research tem 12 ações no total. Em janeiro, as ações recomendadas pela área de análise tiveram queda de 2,96%, contra uma queda de 3,32% do Ibovespa.