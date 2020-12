Os investimentos que mais renderam na década. E não foi a bolsa

A forte valorização da bolsa brasileira nos últimos três anos — uma alta de 92% desde o fim de 2017 — deixou em muitos investidores a convicção de que esse ativo da renda variável oferece um dos melhores caminhos para multiplicar o patrimônio. E isso é verdade, segundo especialistas em finanças. Mas, em jornada com muitas incertezas e crises econômicas no caminho, coube a um ativo conhecido como refúgio de segurança o título de melhor rendimento da década: o ouro se valorizou 256,73% desde o fim de dezembro de 2010 até a última sexta-feira, 18, segundo a consultoria Economatica.

Quer escolher os melhores investimentos para 2021? Leia as análises da EXAME Research

O rendimento médio nominal — ou seja, sem desconto da inflação — do metal precioso no período foi de 13,82%. Com o ajuste da variação de preços, a alta anual caiu para 7,66%.

Com o Ibovespa, o principal índice de ações do país, como referência, a bolsa apresentou uma valorização menor na década até a última segunda-feira, 21 de dezembro: um rendimento de 73,61%, com média anual de 5,78% no período.

“A bolsa brasileira registrou uma queda de 45,9% na primeira metade da década, do final de 2010 até 26 de janeiro de 2016”, explica Einar Rivero, da Economatica, sobre o desempenho mais fraco da categoria nos últimos dez anos. Foi um período marcado por muitas incertezas e fraco desempenho da economia brasileira, especialmente de 2013 a 2016. Vale lembrar que o país enfrentou uma das mais profundas e duradouras recessões entre 2015 e 2016.

Com o ajuste da inflação no período, o Ibovespa ficou praticamente no zero a zero na década, com alta acumulada de 0,50%. Obviamente, o índice de ações é uma referência. Muitas ações registraram forte valorização desde o fim de 2010, a exemplo da própria B3, que opera a bolsa brasileira: a alta acumulada foi de quase 600%, mais que o dobro do ouro.

Com esse desempenho, o Ibovespa perdeu para o CDI, o índicador que acompanha a taxa Selic e que, portanto, se beneficiou da elevada taxa básica de juros em boa parte da década que passou, a maior parte do tempo na casa de dois dígitos — a última vez em julho de 2017, quando estava em 10,25% ao ano.

Quem investiu em fundos DI ou CDBs que acompanharam o CDI obtiveram na década uma rentabilidade de 139,01%, com uma média anual de 9,13%.

O levantamento considera alguns dos principais ativos de referência no mercado brasileiro, mas não inclui categorias importantes, como fundos multimercados e de ações. O objetivo é ilustrar a variação na janela de tempo da última década.

Veja abaixo o desempenho de alguns ativos do mercado brasileiro entre 2011 e 2020*:

Ouro: +256,73% (média anual de +13,82%) Dólar**: +198,20% (média anual de +11,57%) Euro: +177,26% (média anual de 10,76%) CDI: +139,01% (média anual de +9,13%) Ibovespa: +73,61% (média anual de +5,78%)

*De 18 de dezembro de 2010 a 18 de dezembro de 2020

**Dólar ptax venda