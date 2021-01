Os fundos imobiliários mais e menos rentáveis em 10 anos do IFIX

Nesse mês o IFIX, principal indicador do desempenho dos fundos imobiliários (FIIs) no Brasil, completou 10 anos de histórico. Levantamento da EXAME Research, com base em dados da Economatica, mostra quais foram os fundos mais e menos rentáveis nesta década.

O levantamento considera o retorno total da aplicação, ou seja, a valorização ou desvalorização das cotas mais os rendimentos no período, e tomou como base as cotações de 1º de janeiro de 2011 até 22 de janeiro de 2021.

É importante ressaltar que a amostra é composta por apenas 34 fundos, naturalmente os FIIs que têm 10 anos ou mais de existência. Dessa forma, é possível comparar as rentabilidades durante todo o período. Atualmente, são mais de 300 fundos listados na B3, a maioria foi criado nos últimos dois anos.

Veja abaixo os resultados do levantamento:

Os 10 FIIs mais rentáveis em 10 anos

Nome Início da série Código Retorno total Segmento Max Retail 15/07/2010 MAXR11 406% Varejo Campus Faria Lima 04/08/2010 FCFL11 369% Educacional CSHG Prime Offices 01/12/2010 HGPO11 365% Lajes Comerciais Parque Dom Pedro Shopping 17/12/2009 PQDP11 363% Shoppings Caixa CEDAE 09/03/2010 CXCE11B 354% Lajes Comerciais Anhanguera Educacional 05/02/2010 FAED11 287% Educacional RB Capital Renda I 18/12/2009 FIIP11B 281% Logística Continental Square Faria Lima 30/08/2004 FLMA11 277% Lajes Comerciais Hospital da Criança 23/11/2005 HCRI11 270% Hospitais Grand Plaza Shopping 27/05/2004 ABCP11 268% Shoppings

Os 10 FIIs menos rentáveis em 10 anos

Nome Início da série Código Retorno total Segmento Rio Bravo Renda Corporativa 22/12/2003 RCRB11 144% Lajes Comerciais Hotel Maxinvest 18/12/2007 HTMX11 143% Hotéis Projeto Água Branca 04/06/2007 FPAB11 128% Lajes Comerciais Europar 17/01/2003 EURO11 126% Logística Torre Norte 12/08/2005 TRNT11 82% Lajes Comerciais Edifício Almirante Barroso 08/08/2005 FAMB11B 30% Lajes Comerciais Torre Almirante 08/08/2005 ALMI11 21% Lajes Comerciais West Plaza 05/11/2008 WPLZ11 13% Shoppings Presidente Vargas 30/04/2010 PRSV11 -29% Lajes Comerciais Panamby 31/01/2003 PABY11 -94% Desenv. Residencial

No período, o IFIX registrou retorno de 187%, segundo relatório feito por Felipe Vaz, analista do Santander, sobre os 10 anos do índice. A forte queda da Selic, do patamar de 14,45% para 2%, ajuda a explicar a valorização.

A média anual do retorno total do índice ficou em 10,5% no período, enquanto a média anual de rendimentos distribuídos pelos fundos foi de 8,3%; Ou seja, quase 80% do retorno do IFIX se deu por meio dos rendimentos distribuídos.

Arthur Vieira de Moraes, professor da EXAME Academy e especialista em fundos imobiliários, pondera, portanto, que naturalmente os fundos antigos irão registrar maiores valorizações. “Os rendimentos que compõem a rentabilidade se acumulam ao longo do tempo. Dificilmente um fundo mais novo irá ser mais rentável do que um fundo antigo”.

Na lista dos mais rentáveis, se destaca o Max Retail, que lucra com aluguel a grandes redes varejistas, como Americanas, em diversos estados do país, e o Campus Faria Lima, que tem contrato atípico de 20 anos com o instituto Ibmec, o que gera dividendos constantes.

Entre os menos rentáveis, contudo, é possível observar um padrão. Dos 10 fundos, pelo menos sete têm apenas um ativo ou dois, seja um projeto ou imóvel já construído. Esse desempenho ruim também está relacionado com a distribuição de dividendos, analisa Moraes.

“Alguns projetos não saíram do papel, como é o caso do fundo Panamby, daí a rentabilidade negativa. Já outros podem ter sido afetados por uma vacância prolongada, que interrompeu a distribuição de dividendos ao longo dos anos analisados.”

10 anos do IFIX em números

O relatório divulgado pelo Santander analisa a evolução do índice e do investimento em pontos como rentabilidade, risco retorno, segmentação e valor de mercado.

Veja abaixo os principais gráficos e conclusões do documento:

Rentabilidade

No período, o desempenho do IFIX ficou em 2º lugar dentre os índices de renda variável no período, perdendo apenas para o dólar (211,9%) e ganhando do Ibovespa (71,9%) e do IMOB (1,5%). O desempenho também superou o do CDI nos 10 anos analisados, de 138,3%.

O IFIX, contudo, perde em rendimento para o índice de renda fixa atrelado à inflação IMA-B, calculado pela Anbima. Contudo, a perspectiva, diz Moraes, é que os FIIs ocupem o lugar dos títulos indexados à inflação.

Isso porque estamos considerando um período no qual os juros chegaram a 14,5%. Daqui para a frente, é esperado que os juros fiquem mais acomodados, na casa de um dígito, o que deve minguar o rendimento desses investimentos.

Risco retorno

O relatório de Felipe Vaz também aponta que os fundos que compõem o IFIX apresentaram uma volatilidade anual de 8,6% no período, o equivalente a 1/3 da oscilação observada no Ibovespa, 28% da observada no Índice Imobiliário (IMOB). Ou seja, a chance de que o investidor venda sua cota com desvalorização é menor do que a de uma ação, ao mesmo tempo em que o retorno dos fundos se assemelham aos de ações. O que explica a menor volatilidade, explica Moraes, é o rendimento constante e previsível distribuído pelos fundos.

Risco retorno do IFIX – relatório do Santander Risco retorno do IFIX – relatório do Santander

Correlação com outros índices

No caso do Ibovespa, a correlação com o IFIX ficou em 0,38. A correlação dos retornos do IFIX

frente ao IMOB foi de 0,40. Com relação ao Dólar, o IFIX teve uma correlação negativa de -0,24.

Já no comparativo com índices de renda fixa (atrelados ao CDI, IPCA+ ou Pré-fixados), os retornos totais do IFIX também se mostraram com baixa correlação positiva, e em nenhum dos casos o coeficiente foi superior a 0,40. A análise reforça que a inclusão de FIIs nos portfólios pode ajudar a diversificar a carteira.

Quanto mais perto de 1, mais positivamente correlacionados os ativos estão entre si. Por outro lado, quanto mais perto de -1, dizemos que as variáveis são correlacionadas de forma negativa

Valor de mercado

Em seus 10 anos de existência, o valor de mercado do IFIX subiu de R$ 7,8 bilhões para os atuais R$ 84 bilhões. Desde 2015 essa valorização é contínua. Já o número de FIIs listados no IFIX subiram de 50 para 81 ao final de 2020.

Valor de mercado do IFIX – 2011 a 2021 – Relatório Santander Valor de mercado do IFIX – 2011 a 2021 – Relatório Santander

Segmentação

Quando o IFIX foi lançado era concentrado em FIIs de Escritórios (principalmente os monoativos) e shoppings/varejo, que tinham peso no índice de 61% e 16%, respectivamente. Atualmente, o IFIX é mais diversificado e com FIIs de perfil mais ativo de gestão.

O maior segmento é o de Ativos Financeiros (Fundos de CRIs), com peso de 29% na composição geral do índice, seguido pelos FIIs Híbridos, que atuam em dois ou mais segmentos, e os FIIs do segmento Logístico/Industrial, ambos com participação de 19%.